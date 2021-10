AMD presenta Xbox Game Pass per PC (XGP) Game Bundle per processori AMD Ryzen e schede grafiche Radeon, insieme al driver Radeon Software Adrenalin 21.10.3

AMD annuncia AMD XGP 'Equipped for Battle' Game Bundle, che offre ai gamer un mese di accesso a Xbox Game Pass for PC con l'acquisto di alcune schede grafiche AMD Radeon o processori AMD Ryzen desktop.

Xbox Game Pass per PC consente di giocare a oltre 100 top title per PC, tra cui l'attesissimo Halo Infinite non appena sarà lanciato, con l'acquisto di alcuni processori desktop AMD Ryzen 5000 Series e AMD Ryzen 3000 Series e/o schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series.

Nel bundle di gioco AMD XGP 'Equipped for Battle' è inclusa la top di gamma AMD Radeon RX 6900 XT, la più veloce progettata da AMD. I gamer possono inoltre beneficiare di AMD Radeon RX 6900 XT 'Raise the Game' Bundle, che offre alcune copie di Far Cry 6 e Resident Evil Village con l'acquisto di una scheda grafica Radeon RX 6900 XT.

Maggiori informazioni sui termini e condizioni d'uso di AMD XGP 'Equipped for Battle' Game Bundle, disponibile dal 26 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono disponibili a questa pagina.

Quest'oggi AMD rilascia inoltre i nuovi driver Radeon che introduce supporto e ottimizzazioni per Marvel's Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV e Doom Eternal

Radeon Software Adrenalin 21.10.3 fornisce supporto Day-0 e ottimizzazioni per diversi appassionanti videogiochi, tra cui Marvel's Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV e Doom Eternal oltre a diverse correzioni e miglioramenti della stabilità.

I gamer dotati di schede grafiche Radeon RX 6800 XT e Radeon RX 6900 XT potranno contare su un aumento delle prestazioni fino al 21% in Marvel's Guardians of the Galaxy a 4K con impostazioni Ultra, rispetto al precedente driver 21.10.2. Inoltre potranno contare su prestazioni ottimizzate per Age of Empires IV prima del suo rilascio il 28 ottobre.

Le driver note complete sono a questa pagina.