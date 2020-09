AMD, quattro considerazioni sui dispositivi top di gamma per i professionisti che lavorano da remoto

Con la pandemia ancora in espansione, il lavoro a distanza è diventato un'abitudine. Ma le aziende di oggi hanno gli strumenti e l'hardware idonei ad affrontare questo cambiamento epocale senza intaccare la produttività dei propri dipendenti?

Prima della diffusione del COVID-19, i piani di lavoro a distanza della maggior parte delle organizzazioni mancavano di piena operatività, così molti hanno scoperto che le infrastrutture messe in atto per supportare lo smart working non erano adeguate ed equiparabili a quelle dedicate ai dipendenti in ufficio.

Ecco alcuni risultati della ricerca di IDC:

Oltre la metà degli intervistati ha avuto difficoltà a comunicare o a collaborare con i colleghi Il 43% ha avuto difficoltà a comunicare o a collaborare con gli stakeholder esterni Quasi il 40% aveva un accesso da remoto limitato

Di seguito puoi trovare quattro modi in cui una piattaforma PC o laptop idonea può supportare i lavoratori nell’affrontare le sfide più pressanti del lavoro a distanza:

Aumentando la produttività dei lavoratori

Influenzati dalle loro esperienze di consumo, i dipendenti hanno grandi aspettative sul fatto che i loro strumenti sul posto di lavoro siano accessibili e abbastanza potenti da permettergli di preservare la propria produttività. Accelerare le prestazioni delle applicazioni aziendali è fondamentale, in particolare per i "mega tasker", o per i lavoratori che passano da riunioni in videoconferenza a presentazioni multiple tra PowerPoint e fogli di calcolo.

La durata della batteria è un elemento chiave per migliorare la produttività quando si lavora da casa o in viaggio. "Non dovendo sempre collegare la spina, si ha la flessibilità di fare quello che serve, dove serve, quando serve", commenta Matt Unangst, Director of Commercial Client Business di AMD. "Questo si traduce in un incremento di produttività, perché si ottengono risultati a prescindere dal contesto in cui si opera".

Abilitando la collaborazione nel team

Con molti dipendenti che lavorano ancora da casa, è fondamentale che i sistemi supportino la comunicazione necessaria per la collaborazione a distanza. Applicazioni come Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex e una serie di altri collaboration tool sono essenziali per lavorare a distanza.

Anche le potenzialità grafiche sono fondamentali. Matt Unangst, Director of Commercial Client Business di AMD, afferma: "Avere una grafica di qualità eccellente è ancora più importante per i dipendenti, ora che tutti lavorano da remoto e includono più supporti visivi nei contenuti che condividono".

Proteggendo le informazioni aziendali

Le minacce alla sicurezza sono in aumento con il passaggio al lavoro a distanza. Le violazioni dei dati sono triplicate rispetto al 2018, inoltre un laptop viene rubato ogni 53 secondi, e l'80% dei costi associati alla sua perdita può essere direttamente legato a una violazione dei dati contenuti al suo interno. L'impatto di COVID-19 non ha fatto altro che aggravare le preoccupazioni relative alla sicurezza: da un'indagine CSO è emerso che il 61% degli intervistati è preoccupato per gli attacchi contro i dipendenti che lavorano da casa.

AMD PRO offre un approccio multi-livello alla sicurezza con funzioni di protezione a livello di silicio e di firmware, oltre ad AMD Memory Guard, che utilizza la crittografia della memoria di sistema per contribuire a ridurre la minaccia di attacchi alla memoria fisica anche se il laptop viene lasciato in modalità standby.

Riducendo i carichi della gestione a distanza

I reparti IT sono già ridotti al minimo - e il supporto agli utenti a distanza aumenta il loro carico di lavoro. È essenziale semplificare e snellire il processo di gestione, in modo che i reparti IT non si trovino tra distribuzione di PC al personale, imaging e gestione delle patch. Le soluzioni devono aiutare il personale IT a ridurre il tempo dedicato al supporto a distanza.

In quest'era di cambiamenti senza precedenti, le aziende hanno bisogno di un livello completamente nuovo di flessibilità e prestazioni da parte di PC e laptop. I sistemi alimentati dai processori AMD Ryzen della serie PRO 4000 garantiscono il giusto equilibrio tra incremento produttivo dei lavoratori e alleggerimento del personale IT, il tutto mantenendo le funzionalità di sicurezza in primo piano.

Per saperne di più, visita: https://www.amd.com/en/processors/laptop-processors-for-business