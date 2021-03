AMD Radeon PRO Enterprise Driver 21.Q1, nuova interfaccia utente per una maggiore efficienza e produttività

AMD annuncia oggi Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1, il suo primo driver Enterprise 2021, che presenta un'interfaccia utente completamente ridisegnata ottimizzata per gli utenti professionali con funzionalità in-demand per massimizzare la produttività e accelerare la creatività.

Grazie a un design semplificato e rinnovato, gli utenti possono configurare facilmente le impostazioni mentre rispondono in modo efficace alle necessità dei flussi di lavoro.

Le nuove funzionalità dell'aggiornamento includono: