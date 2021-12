AMD rilascia i nuovi Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q4 con supporto per Blender 3.0

AMD ha rilasciato Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q4 che offre, anno su anno, un aumento delle prestazioni in applicazioni professionali come +44% in Catia e +23% nel geomean complessivo così come ulteriori funzionalità nuove e migliorate:

Supporto Blender 3.0 - In stretta collaborazione tecnica con Blender, il nuovo driver abilita l'aggiornamento di Cycles X in Blender 3.0 con GPU AMD validate. Utilizzando l'API HIP AMD open-source, AMD ha sviluppato un nuovo modo per adottare il codice standard che Blender utilizza per l'accelerazione della GPU e lo ha elaborato per i dispositivi AMD.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) - La tecnologia di upscaling all'avanguardia entra nello spazio aziendale, supportando i professionisti della progettazione a migliorare le prestazioni nei flussi di lavoro di creazione di contenuti, come l'architectural rendering in tempo reale. I principali partner di architectural visualization software - Lumion e ACCA Software – supportano FSR nelle loro applicazioni. Altri verranno annunciati.

Frame Rate Target Control (FRTC) - FRTC consente di risparmiare energia, prolungando la durata della batteria grazie ad un consumo energetico controllato.

FRTC consente di risparmiare energia, prolungando la durata della batteria grazie ad un consumo energetico controllato. Microsoft Windows 11 - Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q4, testato e convalidato su Windows 11, fornisce l'accesso alle ultime funzionalità di Windows

Il nuovo driver AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q4 ottimizza le prestazioni con applicazioni ad uso intensivo di grafica per schede grafiche AMD Radeon PRO workstation.

E' possibile scaricare il driver qui, e trovare maggiori informazioni sul software Radeon PRO qui.

AMD informa inoltre che la release 3.0 di Blender è ora supportata da alcune schede grafiche Radeon e Radeon PRO. Infatti, l'aggiornamento di Blender Cycles X è ora supportato dall'ultimo AMD Radeon Software Adrenalin 21.12.1 o dai driver Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q4, e offre significativi miglioramenti delle prestazioni. Per esempio, nel benchmarking, i risultati mostrano un incremento in una serie di demo scene di Blender fino a 1.97x di media con AMD Radeon PRO W6800 e fino a 2.12x in alcune scene selezionate su AMD Radeon RX 5700 XT