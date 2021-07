AMD rilascia Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2

AMD ha annunciato oggi il suo secondo driver trimestrale enterprise del 2021, Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2. La nuova release offre prestazioni potenziate e ottimizzazioni per gli utenti professionali aziendali e supporta la scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W6800, recentemente annunciata.

Le nuove funzionalità dell'aggiornamento includono:

AMD Radeon PRO Viewport Boost - Accelera le performance di applicazioni specifiche regolando in modo dinamico la risoluzione del viewport.

Accelera le performance di applicazioni specifiche regolando in modo dinamico la risoluzione del viewport. AMD Remote Workstation - Consente agli utenti di lavorare virtualmente ovunque, grazie al supporto per HP ZCentral Remote Boost. Questo si aggiunge alla compatibilità con Citrix Virtual Apps & Desktops, Microsoft Remote Desktop Services e VMware Horizon.

Consente agli utenti di lavorare virtualmente ovunque, grazie al supporto per HP ZCentral Remote Boost. Questo si aggiunge alla compatibilità con Citrix Virtual Apps & Desktops, Microsoft Remote Desktop Services e VMware Horizon. Installazione flessibile - Permette agli utenti di installare le funzionalità di cui hanno maggiore necessità, tra cui un'installazione completa con tutte le funzionalità e controlli, un'installazione parziale o solo il driver senza interfaccia utente.

Permette agli utenti di installare le funzionalità di cui hanno maggiore necessità, tra cui un'installazione completa con tutte le funzionalità e controlli, un'installazione parziale o solo il driver senza interfaccia utente. Crash Defender – Lo strumento di monitoraggio e ripristino del sistema garantisce la disponibilità continua delle applicazioni mission critical.

E' possibile scaricare il driver AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2 a questa pagina.