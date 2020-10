AMD Ryzen 5000, GIGABYTE annuncia i BIOS per le schede madri AMD serie 500

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi il rilascio dell'ultimo BIOS per le schede madri con i chipset AMD X570, B550 e A520 per garantire i miglioramenti più completi in termini di prestazioni, compatibilità e affidabilità, per consentire agli utenti di vivere l'esperienza più piacevole sui propri PC dotati di processori AMD Ryzen serie 5000.

AMD ha recentemente rilasciato i processori della serie Ryzen 5000, che rappresentano l'aggiornamento più ampio dal 2017. La serie Ryzen 5000 include quattro modelli di Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X. Con il miglioramento del nuovissimo design del core Zen3, questi quattro processori presentano un aumento monumentale delle prestazioni che attira la notevole intenzione degli utenti di aspettarsi un ulteriore aggiornamento per i loro sistemi AMD.

GIGABYTE ha rilasciato il BIOS bootable a settembre per supportare i processori Ryzen serie 5000. Tuttavia, il nostro team RD ha lavorato a stretto contatto con AMD per convalidare l'ultimo codice AMD BIOS AGESA in parallelo, con la convinzione di fornire agli utenti una migliore esperienza del prodotto. Inoltre, prima del lancio ufficiale dei processori della serie Ryzen 5000, lavoriamo duramente sui BIOS per ottimizzare le prestazioni del core Zen3 e rendere i BIOS disponibili per il download sul nostro sito web. Ciò consente agli utenti di sperimentare in prima persona i miglioramenti di compatibilità e affidabilità resi possibili dalle schede madri dotate di processori della serie Ryzen 5000 quando ottengono i processori, mentre si godono i vantaggi dei nuovi processori sull'esperienza di gioco, le prestazioni e la capacità di overclocking.

Gli utenti possono aggiornare il BIOS delle loro schede madri con metodi familiari, come @BIOS o Q-Flash. Possono persino utilizzare la funzione Q-Flash Plus per aggiornare il BIOS senza installare alcun processore, memoria o persino scheda grafica, consentendo facilmente di godere dei vantaggi offerti dal nuovo BIOS e processori. Il BIOS più recente per le schede madri AMD X570, B550 e A520 è ora disponibile sul nostro sito web. Gli utenti possono visitare le pagine dei prodotti per scaricare e aggiornare i propri sistemi per mantenerli nelle migliori condizioni possibili. Allo stesso tempo, stiamo lavorando al BIOS per le schede madri AMD X470 e B450 per supportare i processori della serie Ryzen 5000 e li rilasceremo il prima possibile. Visitare il sito web di GIGABYTE per rimanere aggiornati sulle ultime notizie.

Elenco degli ultimi BIOS per schede madri AMD:

Chipset BIOS Version X570 F31 B550 F11 A520 F11 X470 F60 B450 F60

P