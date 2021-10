Ammagamma presenta Aware, la soluzione di intelligenza artificiale per la gestione predittiva del magazzino

Ammagamma, società di data science che offre soluzioni di Intelligenza Artificiale alle aziende, presenta Aware, una nuova soluzione SaaS per la gestione predittiva del magazzino.

Messa a punto dall'Innovation Unit di Ammagamma, grazie all'esperienza maturata dall'azienda su progetti di demand forecasting e di inventory optimization in ambito agroalimentare, Aware è un'applicazione web progettata per supportare i responsabili di magazzino nell'approvigionamento delle merci​ e delle materie prime, in funzione della domanda di prodotti prevista per le settimane successive.

Aware è un software dotato di intelligenza artificiale, espandibile ed estremamente personalizzabile: questa caratteristica lo rende adattabile alle esigenze specifiche di svariati settori merceologici e tipologie di aziende. La piattaforma può infatti essere personalizzata in fase di setup, inserendo regole di riordino, peculiarità dei fornitori e vincoli specifici del business.

Aware è un'applicazione cloud e si integra con i sistemi gestionali esistenti, senza richiedere interventi troppo onerosi da parte del personale IT ed è fruibile attraverso webapp, così che il personale addetto abbia sempre a portata di mano tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni, basandole su suggerimenti ottimali per la pianificazione dei riordini.

Per agevolare il controllo di tutte le attività di gestione automatizzate, Aware consente di visualizzare all'interno di una singola schermata i suggerimenti di riordino classificati per priorità, tenendo conto anche dei tempi di consegna dei fornitori e delle relative bancalizzazioni. il responsabile di magazzino conserverà comunque l'autonomia decisionale, con una più accurata capacità di valutazione: potrà decidere se approvare o modificare le proposte di Aware in base alle necessità aziendali del momento.

Una miglior pianificazione dei riordini si traduce così in una maggior efficienza di processo, con un occhio importante alla sostenibilità. Aware consente quindi di massimizzare le performance sul mercato, minimizzando al contempo gli sprechi di risorse e gli scarti di produzione. Un vantaggio decisivo che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.

"Aware mette a disposizione delle aziende un insieme di strumenti matematici in grado di prevedere la domanda di mercato con un margine di accuratezza molto elevato", ha commentato Giovanni Anceschi, Head of Innovation di Ammagamma. "Incrementare la capacità di previsione è un tassello fondamentale per l'industria di oggi e genera molteplici benefici quali un netto aumento della reattività e dell'efficacia di risposta alle esigenze del mercato, un servizio più efficiente per la clientela, migliori processi di produzione, l'ottimizzazione della logistica e la riduzione degli sprechi".

La soluzione Aware è già utilizzata con successo da De Matteis Agroalimentare, CIRFOOD, Camst Group e da altre aziende del settore Food e Manifatturiero.

E' possibile consultare Aware sul sito dedicato: https://www.aware.ammagamma.com/