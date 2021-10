AndaSeat presenta la sedia gaming Jungle 2 Series, con tessuto migliorato ed un poggiapiedi in aggiunta

Gli specialisti di sedute professionali, AndaSeat, sono entusiasti di annunciare il lancio della loro ultima aggiunta, la sedia Jungle 2 Series. Il sedile definitivo sia per l'utente dell'home office che per il giocatore, il Jungle 2 presenta un nuovo poggiapiedi estensibile e sarà disponibile per il preordine sul sito Web ufficiale di AndaSeat con consegna prevista a novembre.

A seguito dell'immensa popolarità della prima serie AndaSeat Jungle, la serie di sedie Jungle 2 ha migliorato la sua esperienza utente con miglioramenti al suo tessuto e l'aggiunta di un poggiapiedi per un maggiore relax. La sedia è progettata per offrire un'esperienza lussuosa e confortevole, sia che venga utilizzata per sessioni di gioco lunghe e competitive, sia per giornate di lavoro impegnative.

Fondata dall'amore e dalla passione per i giochi e i sedili delle auto da corsa, AndaSeat ha sviluppato e creato i sedili da gioco della più alta qualità al mondo dal 2007. Riconoscendo che molti giocatori soffrono di sedie di bassa qualità e costose, il team AndaSeat è stato ispirato dalle ultime tecnologia sull'ergonomia e sulla costruzione di strutture solide e ha iniziato a costruire i propri laboratori specializzati per eseguire molteplici test e studi per sviluppare le sedie da gioco perfette e più sane.

Dopo 10 anni di studio e ricerca nasce l'AD+ Design. AD + Design si concentra su una parte integrante del design della sedia, la produzione della sedia, le posture e i movimenti degli utenti, nonché la distanza e lo spazio tra il corpo umano e ciascuna parte della sedia. Ciò ha portato a portare il gioco al livello successivo migliorando la postura dei giocatori, togliendo loro il peso dalla schiena e offrendo facilità e comfort per sessioni di gioco lunghe e difficili.

Applicando l'ultima tecnologia di ergonomia e utilizzando anni di esperienza nel settore, AndaSeat ha sviluppato il suo AD + Design all'interno della nuova sedia, che lavora per contrastare l'affaticamento sedentario, migliorare la postura e alleviare il disagio. Il Jungle 2 è dotato di un nuovissimo poggiapiedi in velluto AD +, che può essere ripiegato per risparmiare spazio.

Il sedile è inoltre dotato di DuraXtraAD + Leather e EverSoftAD + Linen, che rendono la sedia resistente a graffi e macchie. Con TitanSteelAD + Framework e AD + Molded Foam implementati nella fabbricazione, questa nuova sedia da ufficio e da gioco ibrida è progettata per garantire stabilità e durata.

La sedia da ufficio della serie Jungle 2 è disponibile per il pre-ordine sul sito Web AndaSeat e la consegna è prevista per il 15 novembre. I consumatori possono acquistare ora utilizzando lo sconto del 10% di sconto anticipato: Sito UE a € 269,99 Early Bird Acquista Prezzo scontato € 224,99.