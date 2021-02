ANNO 1800, al debutto il Pass Season 3

Ubisoft annuncia che Anno 1800 rilascia un Pass per la Season 3 composto da tre DLC, “Area Portuale”, “Stagione Turistica”, “Alte Vette”, e da tre ornamenti. Il Pass della Season 3 invita i giocatori a scoprire commerci portuali, incrementare il turismo e a gestire nuovi e svettanti edifici.

I giocatori potranno provare un nuovo modo di esportare e promuovere le loro città grazie a un distretto modulare di magazzini, bus turistici e grattacieli. La nuova stagione segue due anni di successo che hanno toccato 1.7 milioni di giocatori in tutto il mondo alla fine del 2020.

“Area Portuale” è il primo DLC della Season 3, che uscirà il 23 febbraio 2021. I fan di Anno trasformeranno la loro città costruendo un distretto modulare di magazzini iniziando dall’edificio principale ispirato al famoso “Speicherstadt” (il più grande distretto di magazzini al mondo e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO che si trova ad Amburgo, in Germania). “Area Portuale” darà anche ad Anno 1800 una nuova forma di commercio, permettendo ai giocatori di esportare beni rari e rinforzare la loro economia. Assieme al Capitano Tobias Morris, che sarà il contatto tra i giocatori e le Compagnie attorno al mondo, i giocatori potranno fare commerci interessanti e diventare dei leader di mercato.

Il Pass della Season 3 introdurrà i giocatori all’industria del turismo con la “Stagione Turistica”, prevista per la primavera 2021: potranno attirare i turisti con coinvolgenti attività e piatti deliziosi dei loro migliori ristoranti, creando al tempo stesso una rete di bus turistici nelle loro città.

“Alte Vette”, d’altro canto, nell’estate 2021 insegnerà agli appassionati di Anno come amministrare una grande città piena di grattacieli e soddisfare i bisogni dei cittadini con nuovi beni e centri commerciali. Questo permetterà ai giocatori di personalizzare la sessione Old World di Anno 1800 con nuovi elementi come monumenti, hotel, ristoranti, palazzi e negozi per il progresso della loro città.

Ad oggi ci saranno due edizioni di Anno 1800 Year 3:

Complete Edition Year 3: Che contiene il gioco originale, il pack Deluxe e i tutti e 3 i season pass

Saranno disponibili rimpiazzando le vecchie edizioni. Oltre ai tre DLC, ANNO 1800 riceverà aggiornamenti di gioco gratuiti che accompagneranno l’uscita di ogni DLC, con l’obbiettivo di migliorare l’esperienza di gioco.

Sviluppato da Ubisoft Mainz, Anno 1800 ha permesso ai giocatori di crescere e guadagnare nuove abilità come governanti. I giocatori possono creare le loro città – piccole o grandi – pianificare network di efficiente logistica, colonizzare nuovi continenti, organizzare spedizioni globali e competere con gli avversari attraverso diplomazia, commercio, guerra e nuove attrazioni turistiche. Il piano che seguirà il lancio di Anno 1800 offre nuove avventure, sfide e mezzi affinché i giocatori possano affinare le proprie abilità e avere successo nel mondo di Anno. In aggiunta a quanto compreso nel Season Pass 3, i costanti aggiornamenti porteranno nuovi contenuti gratuiti a tutti i giocatori.

Sin dalla sua creazione, Anno 1800 si è dedicato a inglobare la comunità di gioco nel processo creativo. I giocatori hanno chiesto di essere parte della creazione e dello sviluppo del gioco esprimendo i loro consigli tramite la Anno Union. Ancora una volta, ai giocatori verrà richiesto di decidere quale DLC vogliono. Questa collaborazione tra i giocatori e lo studio è essenziale al team di sviluppo per creare il gioco più adatto per i suoi fan. Dare alla community di Anno il gioco più gradevole e personalizzabile possibile, capace di soddisfare sia quelli che preferiscono gli aspetti strategici di Anni che quelli più vicini al suo aspetto esteriore, è una sfida importante per il team di Anno.

Anno è disponibile nell’Ubisoft Store e nello store di Epic Games per Windows PC. Il Season Pass 3 sarà disponibile a 19,99 euro. Individualmente, un DLC costa 6,99 euro per “Area Portuale” e 8,99 euro per “Stagione Turistica” o “Alte Vette”.

Per unirti all’Anno Union, visita: https://www.anno-union.com/

