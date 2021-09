ANNO 1800, disponibile il DLC Nuove Vette

Ubisoft annuncia che Nuove Vette, l’ultimo DLC della terza stagione di Anno 1800, è disponibile. In Nuove Vette, potrai raggiungere nuove altezze, costruendo grattacieli imponenti, inoltre saranno disponibili nuovi palazzi, fabbriche, un nuovo monumento e molto altro ancora.

Una popolazione florida ha bisogno di molte abitazioni e non c’è modo migliore di massimizzare lo spazio della tua città che costruire verso l’alto attraverso i grattacieli. I grattacieli di Nuove Vette sono disponibili per i cittadini Investitori e Ingegneri e possono essere implementati fino a cinque livelli (tre per gli Ingegneri), ogni livello aumenta l’altezza, la popolazione massima e il numero dei residenti richiesti.

Potrai costruire verso l’alto per la prima volta in Anno 1800, approfittando di un sistema modulare che offre molte combinazioni per personalizzare i tuoi palazzi. Nuove Vette introduce anche un nuovo monumento, la Skyline Tower, ispirata ad alcuni dei grattaceli più famosi al mondo.

Mentre costruisci e migliori i grattacieli, devi tenere a mente l’Effetto Panorama, che farà aumentare la capienza massima di residenti in un palazzo, ridurrà i costi di gestione e fornirà un bonus-residenti fino a che il grattacielo in questione non sarà circondato da altri grattacieli della stessa altezza o più alti.

Un aggiornamento gratuito sarà disponibile insieme a Nuove Vette e si concentrerà su miglioramenti di Quality-of-Life, una nuova schermata di high score e un multi-downgrade tool per pianificare con più efficacia la città.

Il gioco base Anno 1800 è disponibile ora fino alle ore 22:00 del 6 settembre su Ubisoft Connect sullo Store Epic Games per Windows PC. Nuove Vette può essere acquistato a 8,99 € o come parte del Pass Season 3 a 19,99 €.

