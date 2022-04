Anno 1800, disponibile il DLC Seme del Cambiamento della Stagione 4

Da oggi i giocatori di Anno possono costruire potenti centri agricoli, le Hacienda in “Seme del Cambiamento”, il primo DLC della quarta stagione di Anno 1800. Nel Nuovo Mondo ora potrai gestire proprietà e importare beni per rafforzare l’indipendenza della popolazione. Le nuove Hacienda creano molte opportunità per espandere lo spazio vitale, influenzando aree di ogni isola, costruendo nuovi moduli e aumentando la produttività con fertilizzanti di alta qualità.

Lo scenario “Stagioni d’Argento” di Seme del Cambiamento sfida i giocatori a stabilire e mantenere un'intricata catena di produzione di argento nel corso delle stagioni.

Per festeggiare l’uscita di Seme del Cambiamento e l’inizio della Stagione 4, potrai divertirti gratuitamente con il gioco base di Anno 1800 dal 12 al 19 aprile, tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store. La Settimana Gratis sarà disponibile dalle ore 18:00 del 12 aprile alle ore 18:00 del 19 aprile; potrai accedere tramite il link https://freeweekend.ubisoft.com/anno1800

Durante la Settimana Gratis potrai anche usufruire dei seguenti sconti negli store digitali dove il gioco è disponibile:

Standard Edition: 19.80€ (-67%)

Gold Edition Year 4: 47.99€ (-40%)

Complete Edition Year 4: 71.99€ (-40%)

Anno 1800 è disponibile su Ubisoft Store ed Epic Games Store per PC Windows. Seme del Cambiamento, può essere acquistato a 7,99 €, o come parte del Season 4 Pass per 24,99 €, risparmiando 10€ dal prezzo totale dei singoli DLC.

Oltre alla Settimana Gratis, per la prima volta in Anno 1800, sarà disponibile il Friend Referral Program dal 12 al 19 aprile: se inviterai amici a giocare durante la Settimana Gratis e, quest’ultimi, acquisteranno il gioco completo, otterrete il Pacchetto Decorazioni Stagionali. Puoi trovare tutti i dettagli sul Friend Referral Program di Anno 1800 su: http://annogame.com/friend-referral

Per maggiori informazioni su Anno, visita: annogame.com

Per unirti alla Anno Union, visita: anno-union.com

