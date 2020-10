ANNO 1800, disponibile il sesto DLC "Terra di Leoni"

Ubisoft annuncia il lancio su Windows PC di Terra di Leoni, un nuovo contenuto aggiuntivo incluso nel Season Pass 2 per Anno 1800, il nuovo episodio del celebre franchise strategico e gestionale di città. Invitando i giocatori nella splendida regione di Enbesa, Terra di Leoni è il più grande DLC di Anno 1800 finora lanciato, grazie alla sua vasta gamma di nuovi contenuti, tra cui classi di cittadini, edifici, meccaniche di gioco e molto altro ancora.

Terra di Leoni aggiunge una nuova dimensione al mondo di Anno 1800, invitando i giocatori a scoprire la regione di Enbesa, ispirata all’Africa orientale, in tutta la sua gloria. Le aride condizioni ambientali aggiungono un nuovo elemento al gioco, il sistema di irrigazione, che aiuterà i giocatori a domare il paesaggio spietato di Enbesa, oltre al nuovo Centro di ricerca, che li incoraggerà a cercare e creare nuove tecnologie e oggetti, o a fare Grandi scoperte con cui potranno realizzare i propri obiettivi.

I giocatori potranno divertirsi con oltre 10 ore di contenuti per la storia passando al servizio di Ketema, l’imperatore di Enbesa, che affiderà loro l’incarico di costruire la sua nuova capitale, respingendo ogni influenza straniera sulla propria nazione e scoprendo di più sulla sua ricca storia e cultura. Terra di Leoni aggiunge molte nuove meccaniche di gioco, come il sistema di irrigazione e il Centro di ricerca, due nuove classi di cittadini in Enbesa, una nuova classe di cittadini nel Vecchio mondo, nuove catene di produzione, come tè all’ibisco e telefoni, 90 nuovi edifici, 3 isole ospiti, 134 nuovi oggetti e molto altro.

Oltre a Terra di Leoni, Anno 1800 riceverà l’aggiornamento gratuito Game Update 9, che migliora l’esperienza di gioco nel suo complesso, dando ai giocatori più informazioni pertinenti e risparmiando loro diversi clic nel corso del gioco. Il Game Update 9 include anche alcuni miglioramenti spesso richiesti in Anno Union, come la possibilità di selezionare un porto di destinazione per le navi che viaggiano tra le sessioni, migliorare le funzionalità del menu delle rotte commerciali e aggiornare la panoramica delle statistiche e il sistema dei giornali.

Sviluppato da Ubisoft Mainz, Anno 1800 offre ai giocatori innumerevoli opportunità per mettere alla prova le proprie abilità gestionali. I giocatori potranno creare enormi metropoli, pianificare reti logistiche efficienti, colonizzare un nuovo continente esotico, inviare spedizioni in tutto il mondo e dominare i propri avversari con la diplomazia, il commercio o la guerra. Il piano di contenuti post lancio di Anno 1800 offre nuove avventure, sfide e strumenti ai giocatori. Il Season Pass 2 include tre DLC: Sede del Potere, Raccolto Abbondante e Terra di Leoni. Inoltre, una serie di aggiornamenti costanti garantirà molti nuovi contenuti gratuiti a tutti i giocatori.

Per più di due anni, Anno 1800 ha invitato i giocatori a partecipare alla creazione e lo sviluppo del gioco fornendo suggerimenti tramite Anno Union. Finora, sono stati pubblicati più di 250 blog con ben 18.000 commenti, e organizzate 6 votazioni della community. Questa collaborazione tra giocatori e lo studio di sviluppo ha permesso al team di plasmare il gioco aggiungendo tutte le caratteristiche richieste dalla community.

Anno 1800 è disponibile in versione digitale per Windows PC in Ubisoft Store ed Epic Games Store. Terra di Leoni può essere acquistato come parte del Season Pass 2 di Anno 1800 al costo complessivo di 24,99 euro o singolarmente per 17,99 euro, mentre è scaricabile direttamente da chi già possiede il Season Pass 2.

Per maggiori informazioni su Anno, visitare: https://annogame.com/.

Per partecipare ad Anno Union, visitare: https://www.anno-union.com/.