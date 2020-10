Annunci, anteprime e tanto altro, la RAZERCON 2020 conquista i fan di tutto il mondo

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso il 10 ottobre 2020 un giorno da ricordare per la gaming community globale. I fan di tutto il mondo si sono sintonizzati sulla RazerCon per assistere al keynote live del CEO di Razer Min-Liang Tan, una sessione interattiva unica nel suo genere, con l’iconico skyline di Singapore sullo sfondo.

Sono seguiti panel su nuovi prodotti Razer, vetrine di contenuti esclusivi e omaggi di studios di videogiochi come Romero Games, Perfect World Entertainment, Paradox Interactive e di partner tecnologici quali Intel, NVIDIA e Western Digital.

L'evento è stato un grande successo per i fan, con un picco di oltre 1 milione di spettatori contemporanei per un totale di 250 ore di visione e 175 milioni di impression su Twitter, Facebook, YouTube e Twitch. In una vera e propria celebrazione di tutto ciò che riguarda il gaming, celebrità del settore, tra cui Brenda e John Romero, e Haz Dullul, hanno presentato i loro nuovi progetti, mentre gamer famosi come CloakZy, CourageJD, PaladinAmber e molti altri hanno coinvolto la community durante le loro sessioni.

Razer ha anche annunciato il suo impegno verso un futuro più sostenibile con l'iniziativa #gogreenwithrazer, in virtù della quale l’azienda investirà in uffici e prodotti più ecologici, promuovendo al contempo pratiche sostenibili per dipendenti, partner, fan e la gaming community.

La RazerCon 2020 è stato il primo evento in assoluto ad essere animato dall’illuminazione Razer Chroma RGB (in attesa di brevetto), ed è terminato con un concerto che ha visto le esibizioni di artisti EDM e metal di fama mondiale, tra cui Deadmau5, Sabaton e DragonForce, con i fan a casa che si sono divertiti a vedere i propri dispositivi abilitati Razer Chroma illuminarsi in sincronia con i set delle band.

In caso ti fossi perso la RazerCon 2020, puoi goderti la registrazione qui.

Alla RazerCon 2020, la community ha avuto una anteprima dei prossimi lanci di prodotto Razer, tra cui la sedia gaming Iskur, il Tomahawk Gaming Chassis, e l’ambitissimo Sneki Snek Plushie insieme a molto, molto altro ancora.

Per maggiori dettagli sui prodotti e sui progetti annunciati durante lo show, continuate a leggere.

Razer Iskur Gaming Chair

Progettata da zero con in mente comfort, salute e stile, la nuovissima Razer Iskur è la prima sedia da gaming di Razer, che ridefinisce questa tipologia di prodotto con un sistema di supporto lombare esterno unico nel suo genere, un’imbottitura in foam ad alta densità, un’elegante pelle sintetica multistrato e molto altro ancora.

L'Iskur è stata pensata per rispondere all’esigenza di un’ergonomia di livello superiore nelle sedie gaming di oggi, con l’esclusivo sistema di supporto lombare esterno che offre 26 gradi di personalizzazione, per aiutare a migliorare la postura del gamer nel corso di lunghe sessioni di gioco. Tale sistema opera per ridurre i dolori e le tensioni sostenendo l’intera curvatura della colonna vertebrale, in particolare le regioni centrale e inferiore dove la tensione si accumula maggiormente. L’Iskur è inoltre dotata di cuscini in foam ad alta densità per il massimo del comfort, di un sistema di braccioli 4D personalizzabile per una portata ottimale e di un cuscino per il collo in memory foam per un ulteriore sostegno cervicale.

L’Iskur sfoggia un rivestimento in pelle sintetica nera a più strati, con cuciture verdi Razer che assicurano un tocco di colore. Il logo del serpente a tre teste verde campeggia sul poggiatesta, con il motto di Razer “For Gamers”. By Gamers" stampato sulla parte frontale del sedile. L’imbottitura è rifinita con un caratteristico motivo a pelle di serpente per creare un look unico, in tutto e per tutto Razer.

Scopri di più su Razer Iskur qui: https://rzr.to/Razer-Iskur

Razer Tomahawk Gaming Chassis (non disponibile in Italia)

Il nuovissimo Razer Tomahawk Gaming Chassis (non disponibile in Italia) è la prima vera esperienza desktop Razer progettata per gli appassionati di giochi su PC. Lo chassis è disponibile in due dimensioni differenti: il Tomahawk ATX, un case standard a torre centrale, e il Tomahawk Mini-ITX, un piccolo case con fattore di forma.

Per maggiori informazioni su Razer Tomahawk visitare qui

Razer Blade Stealth 13 (non disponibile in Italia)

Più potente che mai, l’ultima versione del Razer Blade Stealth 13 (non disponibile in Italia) è dotata di un nuovissimo processore Intel Core i7 di 11a generazione, una nuovo display touch OLED Full HD e il nitido audio spaziale THX Spatial Audio per offrire a gamer e creator “on-the-go” la massima esperienza portatile.

Per maggiori informazioni sul Razer Blade Stealth 13, visitare qui

Razer Seiren Mini

Per anni, i microfoni da studio sono stati ingombranti e antiestetici, rovinando i setup delle scrivanie più puliti e minimalisti. Oggi, Razer risponde alla richiesta di un microfono da tavolo elegante e compatto con il nuovissimo Razer Seiren Mini, il più piccolo microfono USB di Razer fino ad oggi. Il Seiren Mini offre un suono di qualità professionale in un fattore forma ultracompatto e una varietà di colori tra cui Razer Black, Quartz Pink e Mercury White per adattarsi in qualsiasi ambiente.

A dispetto delle dimensioni ridotte, il Seiren Mini si supera con un pickup pattern supercardioide che aiuta a ridurre il rumore ambientale indesiderato, abbinato a una capsula a condensatore da 14 mm perfettamente calibrata per trasmettere un suono nitido e preciso. Per garantire la chiarezza vocale in ambienti animati, il Seiren Mini è dotato di un supporto antiurto integrato per ridurre le vibrazioni provenienti da fonti esterne e di un robusto supporto inclinabile per mantenere stabilità e precisione di posizionamento.

Realizzato pensando alla convenienza, il Seiren Mini pesa meno di 450 grammi e si erge a soli 16,3 cm di altezza, risultando sufficientemente leggero da potersi spostare in qualsiasi luogo e abbastanza compatto da poter essere collocato sulle scrivanie più piccole. Il microfono è inoltre dotato di un semplice design plug and play che consente agli utenti di passare allo streaming o alle conferenze vocali tramite un’unica connessione USB.

Scopri di più sul Razer Seiren Mini qui

Razer Kraken BT Kitty Edition

Amatissime dai fan, le nuove Razer Kraken BT Kitty Edition permettono loro di portare il tocco felino ovunque. Abbinando stile e funzionalità, tagliano i cavi, grazie a una connettività Bluetooth 5.0, e dispongono di driver da 40 mm, Razer Chroma RGB e fino a 50 ore di durata della batteria. Le cuffie sono inoltre dotate di un microfono integrato con tecnologia beamforming per bloccare il rumore ambientale e catturare la voce dell’utente in modo chiaro e preciso.

Le Kraken BT Kitty Edition sono disponibili in un’elegante finitura Quartz Pink, accentuata da un’imbottitura Mercury White sull’archetto e sui padiglioni auricolari. Questi ultimi e le orecchie da gatto integrano la tecnologia Razer Chroma RGB, che risponde alle applicazioni e alle notifiche e può anche essere personalizzata tramite la Razer Audio App per adattarsi a qualsiasi stile.

Per maggiori informazioni sulle Razer Kraken BT Kitty Edition, visitare qui

Razer Chroma RGB

Oltre ai nuovi annunci hardware, Razer ha introdotto quattro nuovi partner nel programma Razer Chroma Connect: WD Black, Seagate Gaming, Yeelight e Twinkly. Il programma Razer Chroma Connect conta ore oltre 50 partner hardware, risultando il più ampio ecosistema di illuminazione RGB per dispositivi gaming del mondo, con supporto per oltre 500 device e più di 150 giochi e applicazioni.

Per aiutare a controllare in modo nativo la crescente lista di dispositivi collegabili, Razer ha anche annunciato le prime schede madri Razer Edition in collaborazione con ASRock. Versioni della ASRock Taichi progettate da Razer, offrono un design unico e il supporto per i chipset X570 o B550. Le schede sono una novità assoluta, con supporto nativo Razer Chroma RGB e compatibilità universale con migliaia di componenti ARGB. Chi assembla PC con più componenti ARGB ora è in grado di sincronizzarle più facilmente con le proprie periferiche Razer tramite Razer Synapse 3.

Per saperne di più sul programma Razer Chroma Connect visitare qui

Sneki Snek X Conservation International

A chiusura della RazerCon 2020, Razer ha condiviso una notizia entusiasmante su un nuovo idolo della community: Sneki Snek è stato nominato mascotte ufficiale gaming di Razer ed è disponibile per abbracci sotto forma di peluche. Quello che era iniziato come uno schizzo di un designer Razer è diventato rapidamente uno dei disegni più richiesti, con decine di proposte di fan art, pupazzi fatti in casa e persino tatuaggi creati in suo onore. Sneki Snek ha dominato i cuori e le menti dei fan di tutto il mondo e ora ognuno può averlo con sé.

Oltre al peluche di Sneki Snek, Razer ha annunciato la collaborazione con Conservation International, un’organizzazione ambientale globale la cui missione è quella di mettere in grado le aziende di prendersi cura della natura e del benessere dell’umanità in modo responsabile e sostenibile. Per aiutare a realizzare questa vision, Razer ha fatto appello ai fan e ai poteri di Sneki Snek per aiutare a salvare almeno 100.000 alberi, o circa 400 acri di foreste, da cui specie in pericolo dipendono per sopravvivere.

Per ogni Sneki Snek venduto, verrà dato un contributo a Conservation International per proteggere dieci alberi nei luoghi in cui essa opera. Con l’aiuto e il sostegno dei fan di tutto il mondo, Razer e Conservation International possono facilmente raggiungere questo obiettivo.

Per saperne di più sulla partnership Sneki Snek X Conservation International visitare qui

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Iskur è disponibile in pre-ordine al prezzo di €499.99 su Razer.com.

Razer Seiren Mini è disponibile su Razer.com e presso retailer selezionati al prezzo di €59.99

Razer Kraken BT Kitty Edition sono disponibili su Razer.com e presso retailer selezionati al prezzo di €109.99