Annunciata la Open Beta (Pre-Season) di Iron Harvest 1920+

Deep Silver e KING Art Games hanno oggi annunciato l'arrivo della Pre-Season dell'acclamato real time strategy game, Iron Harvest 1920+. Il gioco sarà disponibile il 1° settembre 2020 su PC tramite Steam, GOG ed Epic Store, oltre che presso negozi selezionati. La versione per console arriverà nel 2021.

A partire dal 30 luglio, tutti giocatori interessati potranno unirsi alla guerra MECH-anizzata tramite una Open Beta gratuita – chiamata Pre-Season – su Steam. Deep Silver e King Art Games ospiteranno la Pre-Season in attesa alla versione digitale della gamescom, presentando attivazioni competitive, stream e molto altro!

Spunti di lettura:

Svelata la data d’uscita di Iron Harvest

Aperti i pre-order di Iron Harvest

Iron Harvest 1920+, rivelati i dettagli della fazione Rusviet

Il trailer di oggi consente di dare un'occhiata alle tre fazioni, Polania, Sassonia e Rusviet mentre preparano le loro gigantesche macchine per lo scontro che avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre.

L'esperienza digitale di Iron Harvest per la Gamescom 2020, verrà annunciata a breve con nuovi dettagli.

Iron Harvest 1920+ racconta una storia epica e globale che segue tre fazioni e i loro protagonisti. Ogni fazione offre diverse opportunità tattiche nelle intense battaglie. Il gioco prevede non solo una storia intensa raccontata in oltre 20 missioni in tre campagne, ma garantisce anche profonde esperienze tattiche in multiplayer in cui la strategia batte i clic al secondo in qualsiasi momento. Schermaglie e sfide aggiuntive consentono di sfidare l'IA da soli o in cooperazione con un amico.

Contenuti della Pre-Season:

- Per la prima volta tutti i giocatori interessati potranno dare un'occhiata alle emozionanti missioni della campagna.

- Schermaglie e Sfide: I giocatori possono affrontare l'IA da soli o in cooperativa con un amico.

- Multiplayer competitivo: I giocatori possono sfidarsi l'un l'altro in emozionanti battaglie in 1v1, 2v2 o anche su una mappa 3v3!

- Multiplayer organizzato – Maggiori dettagli disponibili prossimamente.

All'alba del 20° secolo, poco dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l'Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della Guerra Mondiale. Iron Harvest è un real-time strategy game (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan RTS globali grazie alla campagna kickstarter di grande successo.

Le Special Editions e il Merchandise di Iron Harvest sono disponibili tramite il Game-Legends Store.