Annunciato CorelDRAW Graphics Suite 2021, potenzia la collaborazione e la produttività nella progettazione grafica

È arrivata la nuova linea di prodotti CorelDRAW 2021, che include il software di progettazione grafica professionale, CorelDRAW Graphics Suite 2021. Disponibile per Windows e Mac, la nuova suite spinge ulteriormente la collaborazione, con accesso a strumenti di nuova generazione che ottimizzano il processo di progettazione e revisione.

Un'area di progettazione flessibile consente agli utenti di assumere il controllo di progetti e risorse, potenziando la produttività. Funzionalità di illustrazione e fotoritocco avanzate consentono ai grafici di realizzare la loro originale visione creativa più velocemente che mai.

E visto che la nostra definizione di luoghi di lavoro viene ridefinita continuamente, CorelDRAW.app ora è ottimizzato per la funzionalità touch e disponibile come nuova app per iPad, per offrire ai professionisti della grafica nuove opzioni per essere creativi ovunque, da pressoché qualsiasi dispositivo.

«Il nostro modo di lavorare è cambiato più velocemente di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare e CorelDRAW Graphics Suite 2021 risponde a questa esigenza a pieni voti. In un momento in cui tenersi connessi è più challenging e importante che mai, i nostri strumenti di collaborazione consentono ai team di condividere ispirazione e feedback in tempo reale, sia che si trovino dall'altra parte della città o del globo», ha affermato John Falsetto, Senior Director of Products, Graphics and Productivity. «Riesaminando i flussi di lavoro degli utenti ed effettuando estese ottimizzazioni in tutta la suite, ci siamo riproposti di aiutare i grafici a prendere in carico i propri progetti dall'ideazione all'output finale più velocemente».

Con illustrazione vettoriale, layout e tipografia, fotoritocco e altro ancora, CorelDRAW Graphics Suite 2021 semplifica i flussi di lavoro complessi e dà ai grafici totale controllo sulla creazione dei loro migliori lavori, su Windows, Mac, web e dispositivi mobile. Incentrate sulla collaborazione, produttività e risultati impeccabili, le principali funzionalità includono:

La collaborazione di nuova generazione per risparmiare tempo rende possibile connettersi, tenere monitorati i progetti e lavorare insieme da qualunque luogo, in tempo reale.

NOVITÀ! Dashboard: la dashboard di CorelDRAW 2021 e CorelDRAW.app funziona da hub di collaborazione contenente tutti i file di progetto nel cloud, e mostra in un clic un'anteprima, il numero di commenti, i membri del team e lo stato di progetto. I progetti vengono condivisi direttamente da CorelDRAW 2021 senza dover aprire ciascun file.

NOVITÀ! Commenti in tempo reale: i responsabili della revisione e dell'approvazione ora possono commentare e annotare un documento in CorelDRAW.app e il feedback apparirà all'istante nel file di lavoro del grafico nell'applicazione di CorelDRAW 2021, sul sistema Windows o Mac. Condividendo note e commenti in tempo reale si eliminano i rallentamenti e velocizzano le approvazioni.

Un nuovo spazio di progettazione flessibile consente agli utenti di lavorare in modo più efficiente e con maggiore controllo sui loro progetti e le loro risorse.

NOVITÀ! Visualizzazione multipagina: tutte le risorse digitali dei progetti possono essere visualizzate, gestite e modificate in una sola vista. È possibile spostare e copiare gli oggetti nelle pagine, confrontare i progetti fianco a fianco e sistemare liberamente le pagine come desiderato.

tutte le risorse digitali dei progetti possono essere visualizzate, gestite e modificate in una sola vista. È possibile spostare e copiare gli oggetti nelle pagine, confrontare i progetti fianco a fianco e sistemare liberamente le pagine come desiderato. NOVITÀ! Pages docker/inspector: Pages docker/inspector elenca tutte le pagine in un design con una nuova vista a griglia delle miniature, rendendo più semplice gestire e organizzare le pagine. È possibile navigare nei progetti, aggiungere, eliminare e rinominare le pagine e, con un clic, passare da una modalità di visualizzazione all'altra per focalizzare l'attenzione su una sola pagina o usare la nuova vista multipagina.

Funzionalità di illustrazione avanzate garantiscono risultati straordinari in tempi record con capacità di layout precise e strumenti innovativi che semplificano i flussi di lavoro complicati.

NOVITÀ! Disegno in prospettiva: è possibile disegnare oggetti o scene illustrate in prospettiva, in modo più veloce e semplice che mai. Si può scegliere fra la prospettiva a 1, 2 o 3 punti, disegnare o aggiungere un gruppo di oggetti esistenti su un piano in prospettiva condiviso e spostare e modificare gli oggetti liberamente senza perdere la prospettiva.

Con fotoritocco all'avanguardia, Corel PHOTO-PAINT 2021 offre una via più veloce e semplice verso immagini impeccabili che superano le aspettative dei clienti.

NOVITÀ! Adjustments docker/inspector : offre accesso immediato ai filtri più critici e usati di frequente, per lavorare in modo non irreversibile, in tempo reale e nel contesto. La nuova Modalità di regolazione locale consente di isolare rapidamente oggetti e aree all'interno delle immagini. Inoltre, salvando le impostazioni è possibile riutilizzare e personalizzare i filtri preferiti per mettersi subito all'opera.

CorelDRAW è ovunque! Diamo il benvenuto a un'esperienza davvero multipiattaforma su Windows, Mac, web, iPad e altri dispositivi portatili.

NOVITÀ! Supporto nativo di Apple silicon: CorelDRAW Graphics Suite 2021 per Mac è creato per sfruttare l'eccezionale potenza e le straordinarie prestazioni del chip M1 Apple. Il software include, inoltre, menu, finestre e viste, campi ed etichette, pulsanti, e altri elementi dell'interfaccia che riflettono le ultime novità di macOS Big Sur.

La linea di prodotti CorelDRAW 2021 offre soluzioni grafiche per soddisfare una gamma completa di esigenze creative.

Corel presenta anche le nuove versioni CorelDRAW Essentials 2021 e CorelDRAW Standard 2021, che offrono ai clienti creativi e alle attività svolte da casa soluzioni potenti, economicamente efficienti e fatte su misura per le loro esigenze. Per maggiori informazioni, per i prezzi e per informazioni comparative, visitare il sito web: www.coreldraw.com/family.

Disponibilità e prezzi di CorelDRAW Graphics Suite 2021

Disponibile per Windows e Mac, CorelDRAW Graphics Suite 2021 estende le lingue supportate con una nuova versione in svedese, oltre alle suite disponibili in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese brasiliano, olandese, polacco, ceco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, turco e giapponese. La sottoscrizione ha un costo di 349 euro l'anno. Le licenze perpetue sono disponibili al prezzo di vendita consigliato di 719 euro. I prezzi sono inclusivi di IVA.

Le funzionalità di collaborazione di CorelDRAW.app sono disponibili esclusivamente con una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics Suite, una licenza con programma Maintenance o una sottoscrizione aggiuntiva di CorelDRAW.app Pro per i clienti di una licenza perpetua.

CorelDRAW.app per Microsoft Teams è disponibile esclusivamente con CorelDRAW.app Enterprise, all'interno dell'offerta CorelDRAW Business e Enterprise, e richiede un account Microsoft 365. Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza aziendali, incluse le licenze a volume, la manutenzione, l'implementazione software e la virtualizzazione, visitare: www.coreldraw.com/business.

Per maggiori informazioni e per scaricare una versione di prova gratuita, visitare il sito web www.coreldraw.com.