Annunciato The Medium, videogioco horror psicologico in terza persona con gameplay a realtà dualistica

Direttamente dall'Xbox Games Showcase di Microsoft, Bloober Team, creatore di Blair Witch, Observer e Layers of Fear, ha oggi mostrato per la prima volta il nuovissimo trailer di The Medium, il videogioco horror psicologico in terza persona con gameplay a realtà dualistica unico nel suo genere e ufficialmente brevettato che si sviluppa all'interno di un'inquietante ambientazione.

Nel nuovo trailer a realtà dualistica di The Medium, rivelato per la prima volta durante l'Xbox Games Showcase di Microsoft, i giocatori possono esplorare contemporaneamente sia il mondo fisico che quello degli spiriti vestendo i panni di Marianne, una medium tormentata dalle visioni, vivendo e interagendo tra le due realtà, quella vera e quella degli spiriti.

Durante il trailer, i movimenti di Marianne in entrambi i mondi sono controllati da una singola levetta analogica, mentre le diverse interazioni tra i due mondi permettono di risolvere i rompicapi e di esplorare vari percorsi. Gli spettatori possono inoltre intravedere in che modo le abilità della Marianne del mondo reale si slegano rispetto a quelle della Marianne del mondo degli spiriti, tra le quali figura un'abilità chiamata Extracorporeità.

The Medium, che verrà lanciato per Xbox Series X e per PC a fine 2020, rende simultaneamente due mondi distinti ed entrambi sviluppati nel dettaglio senza schermate di caricamento. Grazie al gameplay a realtà dualistica e alla fedeltà visiva, possibili soltanto grazie all'hardware di prossima generazione, avere accesso a entrambi i mondi offre una prospettiva unica sull'angoscia e sulla tensione che permeano questo videogioco horror psicologico.

I preordini per The Medium sono ora aperti sia per Xbox Series X che per PC via Steam su www.themediumgame.com. I giocatori che effettueranno il preordine per PC via Steam otterranno la colonna sonora originale di The Medium, contenente la colonna sonora "dualistica" composta da Akira Yamaoka, noto per Silent Hill, e Arkadiusz Reikowski, di Bloober Team, oltre all'artbook digitale di The Medium. Fissato il prezzo: 49.99 €.

Sviluppato e pubblicato da Bloober Team, The Medium verrà lanciato per Xbox Series X e PC via Steam durante le vacanze di fine 2020. Per ulteriori informazioni visita www.themediumgame.com