Annunciato TURBO GOLF RACING, un Rocket League accoppiato al golf?

Hugecalf Studios e l'editore Secret Mode sono entusiasti di annunciare Turbo Golf Racing, che ha debuttato ieri sera al Future Games Show - Spring Showcase. Combinando il caos delle corse multiplayer con l'abilità del golf, Turbo Golf Racing verrà lanciato in versione beta questa primavera.

La registrazione alla beta è ora aperta al pubblico e i giocatori possono iscriversi per partecipare tramite il sito Web ufficiale o partecipare su piattaforme Xbox tramite il programma Xbox Insider. Turbo Golf Racing è ora disponibile nella lista dei desideri su Steam e verrà lanciato entro la fine dell'anno su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass.

Turbo Golf Racing è un frenetico gioco di corse sportive in stile arcade per un massimo di otto giocatori, tutti in competizione per vedere quali abilità di velocità sono all'altezza. I corridori girano, scivolano e sfrecciano con le loro auto turbo lungo i fairway tortuosi mentre colpiscono le loro enormi palline da golf verso la coppa finale.

Caratteristiche Turbo Golf Racing:

Gareggia contro i tuoi rivali – Multiplayer online a otto giocatori con matchmaking e gioco multipiattaforma tra piattaforme PC e Xbox.

Personalizzazione oltraggiosa – Decine di opzioni estetiche ti consentono di mettere a punto i loro veicoli con vernice, ruote, spoiler, scudo, telaio e booster degni di un campione.

Nuclei di alimentazione: ottieni il vantaggio sui tuoi rivali sbloccando ed equipaggiando i nuclei di alimentazione, alterando le capacità della tua auto e sbloccando abilità speciali come Roll e Ground Stomp.

Take To The Skies – Tieni le ruote a terra o lanciati fuori dal fairway, attiva le ali e plana verso la vittoria.

Contenuti in arrivo – Aggiornamenti gratuiti regolari porteranno nuovi corsi, nuovi Power Core e nuovi cosmetici.

"Dal momento in cui abbiamo messo gli occhi su Turbo Golf Racing per la prima volta, siamo rimasti affascinati dal concetto", afferma Paige Dolan, Greenlight Manager di Secret Mode. “Hugecalf Studios ha creato un'esperienza multiplayer rauca come nessun altro e Turbo Golf Racing è diventato immediatamente un punto fermo quotidiano delle nostre sessioni di gioco del tempo libero qui in The Bunker. Stiamo contando i giorni prima che il resto del mondo possa iniziare con grande anticipazione".

"Turbo Golf Racing è il gioco che abbiamo sempre sognato di realizzare", afferma Jonny Hughes, produttore di Hugecalf Studios. "Siamo incredibilmente orgogliosi di Turbo Golf Racing e dei nostri piani per il suo futuro, e non vediamo l'ora che i giocatori lo sperimentino in prima persona quando la beta verrà lanciata questa primavera".

Turbo Golf Racing è ora disponibile nella lista dei desideri su Steam e sarà disponibile in beta questa primavera; le iscrizioni sono disponibili tramite il sito ufficiale. Turbo Golf Racing verrà lanciato più avanti nel 2022 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass.