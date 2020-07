AORUS FI27Q vince l’European Hardware Award nella categoria Best Gaming Monitor

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, leader nella produzione di schede madri e schede grafiche, ha lanciato il monitor di gioco AORUS FI27Q durante la Gamescom 2019. Sin dal lancio del prodotto FI27Q è stato un argomento caldo tra i giocatori, e sono stati ricevuti numerosi feedback positivi sulle prestazioni eccezionali e sulle fenomenali caratteristiche tattiche. Oggi, AORUS FI27Q si è dimostrato non solo un sofisticato equipaggiamento tattico per i giocatori ma anche un capolavoro nella prospettiva del design industriale, grazie anche agli European Hardware Awards 2020.

La European Hardware Association è stata fondata sei anni fa da un gruppo dei più grandi e influenti siti indipendenti di recensioni hardware in tutta la regione europea. Il premio riunisce oltre 100 tra i migliori giornalisti europei per decidere il miglior hardware venduto in tutto il continente. Come nuova arrivata nel campo dei monitor gaming, GIGABYTE è entusiasta di essere scelta nella categoria miglior gaming monitor da redattori tecnici professionisti.

AORUS FI27Q è il massimo nei monitor da gioco, con tempi di risposta di 1ms e frequenza di aggiornamento di 165Hz che eliminano i fenomeni di blurring e screen tearing. L'aspetto è stato attentamente progettato con illuminazione a LED RGB digitale, un supporto (stand) completo, cornici sottili e scheda di alimentazione integrata; il tutto simboleggia la firma della gamma di gaming monitor AORUS. Il monitor soddisfa anche gli standard VESA DisplayHDR 400 con elaborazione delle immagini a 10 bit e DCI-P3 95%, consentendo ai giocatori di sfruttare la splendida qualità del display. Insieme alla tecnologia AMD FreeSync™ e alla compatibilità G-Sync che sincronizza la frequenza di aggiornamento del pannello e la frequenza dei fotogrammi della GPU, il monitor offre esperienze gaming estremamente fluide.

Oltre alle fantastiche specifiche del pannello, le caratteristiche tattiche sono le ragioni per cui AORUS FI27Q si distingue dagli altri. Le esclusive funzioni Active Noise Cancelling, Black Equalizer e GameAssist offrono ai giocatori un'idea completamente nuova di ciò che i monitor gaming possono offrire.

