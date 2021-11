Aperti i pre-order per After The Fall, rivelati i dettagli per il pvp e il post-lancio

Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale del gruppo globale Koch Media, ha annunciato oggi che per l'action FPS VR coop a 4 giocatori, After the Fall, è prevista un’uscita multipiattaforma con supporto cross-play il 9 dicembre, puoi effettuare il pre-order su Meta Quest 2, PlayStationVR e Steam.

Per accompagnare la notizia, Vertigo Games ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il gameplay coop a 4 giocatori di After the Fall, ricco di orde di nemici e armi, fornendo così un primo assaggio della modalità PvP appena rivelata del gioco. Ma non è finita qui, è stato rilasciato anche un video di gameplay che mostra la prima missione del gioco: Skidrow Harvest Run.

Frontrunner Season

Il lancio è solo l'inizio per i giocatori di After the Fall. La launch edition include l'accesso automatico alla Frontrunner Season, incluse nuove mappe e modalità di gioco, con ulteriori contenuti e aggiornamenti da annunciare.

I giocatori che acquistano il gioco sulla piattaforma Quest acquisiranno automaticamente After the Fall sia su Quest 2 che su Rift tramite il cross-buy.

After the Fall: Deluxe Edition

La Deluxe Edition sarà disponibile anche su Steam e PlayStation VR, include:

Accesso automatico alla Frontrunner Season

Artbook digitale

Colonna sonora ufficiale

Tema e avatar per PS4 (PlayStation VR)

Esclusiva skin Uncle Bob (Steam) o esclusiva skin Ultimate Buster (PlayStation VR)

Dettagli Pre-Order

A partire da oggi, i giocatori possono prenotare After the Fall per ricevere uno sconto del 10% su tutte le piattaforme. Su Quest 2, i giocatori riceveranno l'accesso all'esclusivo Fwd. to the Past skin. Su Steam, i giocatori riceveranno l'accesso allo Steam Closed Playtest. Infine, i giocatori che effettueranno il pre-order su Steam e PlayStation VR riceveranno 48 ore di accesso anticipato come bonus aggiuntivo.

Steam Closed Playtest

I giocatori Steam che prenoteranno After the Fall riceveranno l'accesso garantito allo Steam Closed Playtest dalle ore 21:00 PT del 26 novembre fino alla mezzanotte PT del 28 novembre. I giocatori potranno prendere parte alla prima missione Harvest Run, maggiori dettagli sul Playtest saranno condivisi prossimamente su Steam e sui canali della community di After the Fall.

Sviluppato da Vertigo Studios (Arizona Sunshine) e pubblicato da Vertigo Games, After the Fall arriverà su Quest 2, PlayStation VR e PC VR il 9 dicembre.