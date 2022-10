Apex Legends Eclissi, disponibile il primo trailer gameplay

EA e Respawn Entertainment hanno pubblicato un nuovissimo Gameplay trailer di Apex Legends: Eclissi, l'ultimo importante aggiornamento stagionale del pluripremiato sparatutto di eroi, che presenta la nuova mappa Luna Distrutta, la nuova leggenda Catalyst, il nuovo Battle Pass e altro ancora.

Di seguito è riportato il dettaglio di ciò che i giocatori possono aspettarsi al lancio di Apex Legends: Eclipse:

Nuova mappa Luna Distrutta - Esplorate la nuova mappa stellare Luna Distrutta e scoprite la bellezza e la serenità dei Giardini Eterni e di Bionomics, oppure avventuratevi nel lato oscuro della luna e visitate i luoghi industriali e degradati come The Perpetual Core e Breaker Wharf. I giocatori potranno aggrapparsi, arrampicarsi o usare le stazioni di salto per accedere alle nuove Zip Rails e attraversare il terreno frastagliato.

Quando gli Apex Games sono stati portati su Cleo (la Luna Distrutta), Catalyst ha giurato di portare il cambiamento e proteggere la sua casa, utilizzando il suo notevole controllo, quasi magico, sul ferrofluido. Nuovo Pass Battaglia - I giocatori possono evocare la loro forza interiore e lanciare incantesimi sugli avversari con il Pass Battaglia Eclissi, oltre a guadagnare ricompense spettacolari completando le sfide giornaliere e settimanali.

Apex Legends: Eclissi sarà lanciato il 1° novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

Per ulteriori informazioni sulla nuova mappa di Apex Legends, Luna Distrutta,

consulta il post sul blog ufficiale.

