Apex Legends: Escape è ora disponibile con la nuova mappa Passo della Tempesta ed altro

Respawn Entertainment ha lanciato Apex Legends: Escape, il prossimo importante aggiornamento per il loro pluripremiato sparatutto di eroi. Escape introduce Passo della Tempesta, la quarta e più grande mappa del gioco fino ad oggi, Ash, il micidiale simulacro Leggenda, il C.A.R. SMG, una delle armi preferite dai fan di Titanfall e molto altro ancora per un viaggio che i concorrenti degli Apex Games non dimenticheranno.

Spunti di lettura:

Apex Legends - Ribalta, la nuova stagione al debutto il 3 Agosto (2021)

Apex Legends: Ribalta, disponibile il trailer gameplay

Apex Legends: Ribalta, nuovo trailer dedicato alle Vignette di Seer

Apex Legends, l'evento a tempo limitato "Evoluzione" si svolgerà dal 14 al 28 settembre

Apex Legends celebra Halloween con l'evento Mostri Dentro

Apex Legends presenta la nuova leggenda: Ash

Apex Legends: Escape introduce la mappa Nuova Isola

Apex Legends: Escape, disponibile il trailer del gameplay

Apex Legends: Escape, le abilità di Ash mostrate nel trailer Legend Vignette

Abbiamo incluso un'istantanea di alcuni degli entusiasmanti contenuti in arrivo in Apex Legends: Escape di seguito e per ulteriori dettagli inclusi aggiornamenti del bilanciamento, modifiche nelle classifiche, ecc., visita il blog ufficiale di Apex Legends qui:

● Nuova mappa - Passo della Tempesta: Passo della Tempesta sembra allettante, ma le spiagge incontaminate e le acque cristalline sono solo l'occhio del ciclone. Brulicante di selvaggi Prowler e di un nuovo tipo di sciame nemico, i ragni velenosi, le tempeste che si accumulano non fanno che aumentare la tensione nell'aria. Le Leggende sono arrivate e troveranno nuovi modi per viaggiare attraverso i diversi punti di interesse della mappa, che includono gruppi di isole, complessi nella giungla e una base incastonata in una montagna gigante che segna la posizione più alta in qualsiasi mappa di Apex Legends fino ad oggi. Per conoscere tutto ciò che Passo della Tempesta ha da offrire, visita il blog di approfondimento su Passo della Tempesta del designer Rodney Reese qui.

● Nuova Leggenda - Ash: Un simulacro fatto dalla donna che una volta era la dottoressa Ashleigh Reid, Ash individua la morte ovunque vada, infilzando i nemici con trappole elettriche che li bloccano sul posto, squarciando lo spazio per prendere altre vite. Sarebbe facile pensare che non ci sia più nulla di umano in quel freddo acciaio. Guarda Ash e un'analisi delle sue abilità nel trailer del personaggio di Ash qui.

● Nuova arma - CAR SMG: un'arma fantastica e feroce, il C.A.R. SMG è in grado di sparare sia munizioni leggere che pesanti. La mitragliatrice Combat Advanced Round è completamente automatica e offre una discreta quantità di rinculo, come alcuni giocatori potrebbero aver sperimentato in altre parti dell'universo di Titanfall.

● Pass Battaglia - Sopravvivi con stile con il Pass Battaglia Escape che offre nuove skin leggendarie tra cui Miraggio del Deserto e Per la Gloria di Gibraltar. Nuovi pacchetti musicali, schermate di caricamento, amuleti, olospray e frasi consentono inoltre ai giocatori di personalizzare l'esperienza di Apex Legends.

Preparati a scendere a Passo della Tempesta in Apex Legends: Escape oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam!