Apex Legends: Escape, le abilità di Ash mostrate nel trailer Legend Vignette

Conosciuta nella Frontiera come un'assassina spietata, completamente priva di coscienza, la nuova leggenda Ash porta un volto familiare negli Apex Games. Entrando nei giochi il 2 novembre con il lancio di Apex Legends: Escape, Ash è una pilota simulacro creato dalla donna che una volta era la dottoressa Ashleigh Reid e ora è in missione per eliminare ogni traccia di debolezza che la trattiene come umana.

Il 2 novembre, Ash diventa la 19° Leggenda con il lancio di Apex Legends: Escape, scatenando il caos negli Apex Games con i suoi poteri letali, tra cui:

Passiva - Marchio della Morte: Quando un nemico muore, Ash sarà in grado di vedere la posizione della loro Cassa della Morte sulla mappa, permettendole di identificare dove i nemici probabilmente andranno dopo; una volta che raggiunge una scatola della morte, può usare il suo dataknife per scoprire dove si trovano gli aggressori in quel momento.

Marchio della Morte: Quando un nemico muore, Ash sarà in grado di vedere la posizione della loro Cassa della Morte sulla mappa, permettendole di identificare dove i nemici probabilmente andranno dopo; una volta che raggiunge una scatola della morte, può usare il suo dataknife per scoprire dove si trovano gli aggressori in quel momento. Tattica - Morsa Elettrica: Ispirata dal suo vecchio Ronin Titan, Ash lancia una trappola rotante che danneggia e lega il primo nemico che si avvicina troppo per un breve periodo di tempo. Se la Morsa Elettrica colpisce una superficie come il terreno o una porta, rimarrà in vita come "trappola" per alcuni secondi.

Morsa Elettrica: Ispirata dal suo vecchio Ronin Titan, Ash lancia una trappola rotante che danneggia e lega il primo nemico che si avvicina troppo per un breve periodo di tempo. Se la Morsa Elettrica colpisce una superficie come il terreno o una porta, rimarrà in vita come "trappola" per alcuni secondi. Ultimate - Squarcio Fasico: Ash usa la sua spada per aprire un portale a senso unico verso un luogo mirato. Una volta che il portale è aperto, Ash inizia immediatamente a viaggiare attraverso di esso, anche se gli alleati (e i nemici) hanno un po' di tempo per seguirla.

Apex Legends: Escape sarà caratterizzato da un nuovo Pass Battaglia che offre skin limitate e premi che le Leggende possono sbloccare completando le sfide e salendo di livello - insieme a una nuova Stagione Classificata che prenderà il via al lancio di Escape il 2 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC via Origin e Steam.

