Apex Legends introduce modificatori di playlist mai visti prima nell'evento Giochi di Guerra

Mentre ci avviciniamo alla fine della stagione Caos, Respawn Entertainment ha annunciato Apex Legends Giochi di Guerra, nuovo evento che introdurrà modificatori di playlist mai visti prima, un nuovo percorso a premi e un'inedita serie di sfide.

In Apex Legends Giochi di Guerra ogni nuovo modificatore di playlist durerà solo pochi giorni, ma i giocatori torneranno volentieri per guadagnarsi cosmetici e chicche varie, tra cui le skin per Rampart e per il 30-30, cinque livelli Pass Battaglia sbloccabili e altre sfide XP, quotidianamente aggiornate. Non solo: martedì prossimo, quando Giochi di Guerra avrà inizio, cinque modalità invaderanno in rapida successione le normali playlist Play Apex.

Si tratta di:

● Seconda Chance (martedì 13/4 - giovedì 15/4): questo modificatore, che darà il via all'evento, garantirà a ogni Leggenda una possibilità di rigenerazione gratuita per partita; quando una Leggenda viene uccisa, si consuma un gettone di rigenerazione perché il giocatore possa rialzarsi dalla posizione in cui si trova conservando tutte le armi e l'equipaggiamento. Dopo un breve periodo, il giocatore si rigenererà dall'alto per tornare in azione con il paracadute.

● Zone Ultra (giovedì 15/4 - lunedì 19/4): preparati a trovare Zone Calde multiple all'interno di una singola mappa, nuovi bottini epici e oggetti d'oro. Ogni Zona Calda è avvolta in un Flash Point: si tratta di enormi bolle luminose che ricaricano la salute e gli scudi quando ci si trova al loro interno. In questa modalità, i materiali di consumo non saranno esclusi dal bottino.

● Banner Automatici (lunedì 19/4 - mercoledì 21/4): tramite un piccolo ma intrigante cambiamento al modo in cui i compagni di squadra tornano in vita, questo modificatore permette di recuperare automaticamente le proprie Squadmates Banner Cards! I giocatori non avranno bisogno di raccogliere il proprio banner dalla cassa della morte per recuperarle: potranno semplicemente andare dritti verso un trasmettitore di rientro. Il bottino è stato inoltre modificato in modo da contenere più Mobile Respawn Beacon.

● Tempo Perso (mercoledì 21/4 - venerdì 23/4): questo evento accelera la partita a mano a mano che le Leggende cadono; durante un round, ogni volta che una Leggenda muore, il tempo a disposizione viene ridotto. Se il round sarà un massacro, l'anello si chiuderà rapidamente. I giocatori dovranno quindi tenere d'occhio il timer del round per sopravvivere a questo modificatore.

● Rigenerazione Scudi (venerdì 23 aprile - martedì 27 aprile): con la chiusura di Giochi di Guerra, in questa modalità finale, le armature si rigenerano gradualmente a una velocità di 12 punti al secondo. Ogni volta che i giocatori subiranno danni, la loro armatura inizierà a rigenerarsi dopo 8 secondi. Se l'armatura di un giocatore si rompe questo ritardo raddoppia, raggiungendo i 16 secondi.

Arriveranno infine alcune nuove skin! Pathfinder, Wraith, Lifeline, Gibby, Mirage e Bloodhound stanno preparando alcune interpretazioni rivisitate dei look classici per celebrare i Giochi di Guerra; assicurati quindi di controllare l'Apex Shop.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel post del blog di Apex Legends, a questa pagina.