Apex Legends, l'evento a tempo limitato "Evoluzione" si svolgerà dal 14 al 28 settembre

Respawn e EA hanno svelato il prossimo evento collezione a tempo limitato di Apex Legends, "Evoluzione", che si svolgerà dal 14 al 28 settembre. La modder, Rampart, abitante della Frontiera, mostra agli scocciatori di turno chi comanda con il Rampart Town Takeover, un nuovo Heirloom e persino un aggiornamento della vecchia mitragliatrice Sheila.

Qui di seguito un breve riassunto di tutte le attività che prevede l'evento:

● Rampart Arena Extravaganza: Rampart è scivolata nelle Arene, offrendo armi modificate a prezzi speciali. Queste armi in svendita sostituiscono le versioni originali per la partita, rendendo i livelli inferiori di quella stessa arma non disponibili.

● Rampart's Town Takeover: Rampart sta aprendo il negozio di mod dei suoi sogni, il Big Maude, che si trova vicino a Lava City in Confini del Mondo. Questo negozio di modifiche include un percorso di paintball davanti; all'interno, i giocatori possono utilizzare i materiali collezionati per acquistare le armi per il paintball modificate e personalizzate di Rampart dai nuovi distributori automatici, che vengono già forniti completamente equipaggiati a diversi livelli.

● Heirloom di Rampart e aggiornamenti: Rampart sta ottenendo il suo "Problem Solver" sotto forma di un di una nuovissima chiave giratubi Heirloom, completa di un distributore di gomme da masticare. In più, Sheila è diventata mobile con il nuovo aggiornamento. Controlla le patch notes per tutti i dettagli.

● Oggetti cosmetici limitati per l'evento: sbloccare le skin Leggendaria e Rara per Wraith, Octane, Pathfinder, Fuse, Bangalore, Rampart e Lifeline ci permette di dare un'occhiata a quello che le nostre Leggende potrebbero diventare avendo dalla loro parte il tempo e la tecnologia.

Per maggiori informazioni, consulta il blog ufficiale a questa pagina.