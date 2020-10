Apex Legends, la funzionalità cross-play entra in beta

Electronic Arts e Respawn Entertainment annunciano che la funzionalità cross-play di Apex Legends, richiestissima dai fan per molto tempo, entrerà in beta la prossima settimana. Il 6 ottobre i giocatori di PlayStation, Xbox e Origin avranno la possibilità di giocare in cross-play o continuare su un'unica piattaforma per dare la caccia alle loro Leggende preferite, raccogliere bottini a Kings Canyon o ai Confini del Mondo e dominare l'arena con i loro amici.

Per festeggiare l'arrivo del cross-play, si terrà un evento in-game, l' Apex Legends – The Aftermarker Collection Event, dal 6 al 20 ottobre. L'Aftermarket Collection Event porterà un nuovissimo Flashpoint LTM in cui la salute dei giocatori si rigenererà all'interno di enormi Flash Point Zones, cambiando le modalità di navigazione per restare in vita. L'evento vedrà anche il debutto dell'eredità di Caustic e di altri oggetti a durata limitata.

Maggiori dettagli sulla beta cross-play e sull' Aftermarket Collection Event, sono disponibili al link ufficiale: https://www.ea.com/games/apex-legends/news/season-6-aftermarket-event