Apex Legends Mobile al debutto il 17 maggio 2022

Apex Legends Mobile, una nuovissima esperienza di Apex Legends costruita da zero per le piattaforme mobili, sarà lanciata il 17 maggio 2022 per i dispositivi iOS e Android di tutto il mondo.

Apex Legends Mobile è un'esperienza a sé stante basata sul gameplay di base che milioni di giocatori conoscono e amano, che offre nuove emozionanti modalità di gioco, sistemi sociali e funzionalità per giocare in movimento. Il gioco è stato costruito tenendo conto dei giocatori competitivi e dei dispositivi mobili e presenta una miriade di caratteristiche e innovazioni incentrate sui dispositivi mobili.

La notizia della data di lancio di oggi è accompagnata da un nuovissimo trailer cinematografico che accenna ad alcune delle novità che The Syndicate ha in serbo per le Leggende in Apex Legends Mobile.

Come promemoria, c'è ancora tempo per i giocatori di pre-registrarsi e aiutare la comunità a sbloccare le ricompense che saranno disponibili al lancio la prossima settimana. I giocatori possono farlo ai seguenti link:

Pre-registrazione per Android

Pre-registrazione per iOS