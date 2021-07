Apex Legends: Ribalta, disponibile il trailer gameplay

Il 3 agosto, Apex Legends: Ribalta arriverà con una Leggenda rivoluzionaria, una nuova arma che si ispira alla tradizione, arene classificate e altro ancora; ciò costringerà i campioni a prestare attenzione o a pagare le conseguenze nei giochi più pericolosi di sempre.

Spunti di lettura: Apex Legends - Ribalta, la nuova stagione al debutto il 3 Agosto (2021)

Ecco alcune novità che i fan troveranno in Apex Legends: Ribalta, quando la stagione verrà lanciata la prossima settimana:

● La nuova Leggenda Seer: è un misterioso emarginato che offre un nuovo modo di vedere i nemici. Le abilità di Seer, mentre usa sensori e droni per cacciare con una precisione chirurgica, sono uno spettacolo per gli occhi.

● Nuova arma Rampage LMG: 'Anima la festa' con l'ultima invenzione di Rampart, la Rampage LMG, dal colpo potente e che attraverso la carica con granate termite può essere potenziata ottenendo una velocità di fuoco ancora maggiore.

● Aggiornamento mappa Confini del Mondo: Hammond continua a distruggere Confini del Mondo con una rinascita e una revisione della mappa in serbo per Ribalta, che include modifiche ad alcuni dei punto d'interesse più popolari della mappa.

● Arene classificate: Apex Legends continua a investire nelle arene, introducendo le Arene Classificate, che consentiranno ai giocatori di mettersi alla prova come Apex Predators in modalità Arena o Battle Royale per la prima volta in assoluto, o di dimostrare di essere il campione definitivo conquistandole entrambe.

● Nuove arene da conquistare: la rotazione della mappa delle Arene si rinnova con tre nuovi punti d'interesse che ruoteranno nel corso della stagione, tra cui Hillside, Dome e Oasis.

Apex Legends: Ribalta include anche un nuovo Pass Battaglia che offre nuove skin e ricompense limitate che le Leggende possono sbloccare completando le sfide e salendo di livello: il tutto sarà possibile quando Ribalta verrà lanciata il 3 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

Per ulteriori notizie su Apex Legends, www.playapex.com per gli ultimi aggiornamenti.

Preparati a ribaltare la vittoria!