Apex Legends - Ribalta, la nuova stagione al debutto il 3 Agosto (2021)

Durante EA Play Live, Respawn ed EA hanno rivelato che Apex Legends: Ribalta, il prossimo importante aggiornamento per l'acclamata esperienza multiplayer competitiva, verrà lanciato per i giocatori di tutto il mondo il 3 agosto 2021. In vista di Ribalta, Respawn ha rilasciato un nuovo trailer di lancio che fornisce uno sguardo più approfondito sulla nuova Leggenda Seer, uno scorcio dell'ultima arma che si fa strada nell'arsenale del titolo, e il caos che entrambi porteranno nell'arena.

EA ha inoltre introdotto il secondo anno di ALGS che segue il successo della prima stagione. Il campionato inaugurale ALGS di giugno, che ha visto centinaia delle migliori squadre del mondo in lizza per ottenere una parte del montepremi record di $ 2,5 milioni di franchising, ha raggiunto il record di visualizzazioni con oltre 3,5 milioni di ore viste in tutto il mondo e un AMA cumulativo di oltre 180.000 per le finali nordamericane.

Chad Grenier, il game director di Apex Legends, ha inoltre condiviso una serie di aggiornamenti aggiuntivi all'EA Play Live, tra cui:

Una nuova leggenda entra nell'Arena: Seer, una nuova e potente Leggenda da ricognizione, si unisce al roster in continua espansione dei diversi personaggi in Ribalta. Oggi è stata offerta ai fan l’opportunità di dare una prima occhiata alle sue abilità e al suo nuovo modo di scovare e cacciare gli avversari, anche attraverso i muri.

Arene classificate: Emergence segna il prossimo importante aggiornamento della nuova modalità competitiva 3v3 di Apex Legends, Arene, con il lancio delle Arene classificate: queste ultime daranno ai giocatori la possibilità di scalare le classifiche e mostrare il loro punteggio di abilità (ad esempio Bronzo, Argento, Oro, fino a Predator), mettendo alla prova la loro forza contro altri concorrenti alla pari attraverso il punteggio di valutazione del matchmaking sottostante. Ulteriori informazioni sulle Arene classificate possono essere trovate nel post del blog qui.