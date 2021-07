Apex Legends: Ribalta, nuovo trailer dedicato alle Vignette di Seer

Si è creduto sin dalla sua nascita che Obi Edolaism fosse maledetto, e per questo è sempre stato trattato come un reietto. La sua famiglia, fiduciosa nel fatto che avesse un potenziale unico, lo ha allevato prima come artista, e ora come Leggenda.

Con l'aiuto dei suoi micro droni, questo artista dell'imboscata individua opportunità che altre leggende potrebbero perdere, e le coglie nel modo migliore.

Il 3 Agosto Seer diventerà la 18ªLeggenda degli Apex Games, per cui l'elenco di personaggi risulta più che raddoppiato rispetto a quello del momento del lancio, che comprendeva 8 Leggende. Guarda come questo campione, dotato delle abilità tipiche degli emarginati, le utilizza per perseguitare i nemici come un elegante predatore.

Passiva: Re di Cuori – Sente e visualizza i nemici nel raggio di 75 metri quando usa il mirino

Sente e visualizza i nemici nel raggio di 75 metri quando usa il mirino Tattica: Centro dell'Attenzione – Evoca dei micro-droni per provocare un'esplosione a scoppio ritardato che attraversa le pareti fermando e rivelando i nemici.

Evoca dei micro-droni per provocare un'esplosione a scoppio ritardato che attraversa le pareti fermando e rivelando i nemici. Ultimate: Esposizione – Crea una sfera di micro droni in grado di rivelare la posizione dei nemici, che si muovono rapidamente o che sparano con le armi all'interno

Quando, il 3 agosto, verrà lanciata su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC via Origin and Steam Apex Legends: Ribalta introdurrà anche le arene classificate, le nuove mappe delle arene a rotazione, la nuova Rampage LMG e Confini del Mondo distrutta.

Per ulteriori notizie su Apex Legends visita www.playapex.com