Apex Legends scatena il caos nel nuovo Evento Collezione Teoria del Caos

Per celebrare il tanto atteso lancio di Apex Legends su Nintendo Switch, che avverrà il 9 marzo, EA e Respawn Entertainment ospiteranno l'evento Apex Legends Evento Collezione Teoria del Caos Dal 9 al 23 marzo l'Evento collezione Teoria del Caos, celebrerà Caustic, il famigerato scienziato omicida delle Outlands, e introdurrà una serie di modifiche e nuovi modi per giocare al battle royale più amato.

Maggiori dettagli sull'evento:

● Area di Caustic - Con il nuovissimo Caustic Treatment, i giocatori incontreranno una nuova eccezionale trappola contenente un ricco bottino. I giocatori dovranno prosciugare la struttura, costruita per impedire che la fuoriuscita di carburante verificatasi sul sito dell'incidente raggiunga l'oceano, dal liquido tossico che si trova al centro per ottenere l'accesso temporaneo a quattro oggetti d'oro rinchiusi in gabbie.

● Furia dell'Anello - "Furia dell'Anello", introdurrà uno o più Anelli Radiosi sulla mappa all'interno dell'anello presente. Dando una svolta al classico battle royale, con tasche espandibili all'interno dell'Arena, i giocatori che verranno catturati dall'Anello, subiranno un danno pari a quello inflitto dall'anello nel round in corso. I giocatori potranno utilizzare anche un nuovo oggetto, uno Scudo Termico, che crea una cupola protettiva in grado di riversare l'effetto mortale dell'anello sulla barriera per un breve periodo. Gli Scudi Termici saranno presenti in un nuovissimo Slot Sopravvivenza che mira a eliminare la scelta tra il bottino normale e altri strumenti come il Mobile Respawn Beacon o lo Scudo Termico

● Evento Collezione Teoria del Caos - Insieme a un percorso a premi ricco di nuovissimi cosmetici guadagnabili, questo evento include skin leggendarie per armi Kraber ed EVA-8, ricompense, sfide giornaliere e un nuovissimo set di 24 cosmetici a tema disponibili per un tempo limitato, pari alla durata dell'evento. Tutti i 24 oggetti saranno accessibili tramite acquisto diretto (Apex Coins o Metalli Creazione) e nei pacchetti Apex per l'intera durata dell'evento. I giocatori che raccoglieranno tutti i 24 oggetti guadagneranno il Cimelio di Bangalore. Dopo l'evento, il cimelio sarà disponibile per tutti poiché avranno la possibilità di crearlo.

● No Fill Matchmaking: un nuovo modo di giocare Leggenda in solitaria, che ti fa accedere alla tua playlist selezionata senza avere una squadra. Questa funzione offrirà ai giocatori molte opportunità creative affinché possano divertirsi come preferiscono.

