Apex Legends Stagione 7, disponibile il nuovo video "Fight Night" della serie Storie di Frontiera

Respawn ha rilasciato un nuovo video di Apex Legends che approfondisce il cast di personaggi unici e diversificati del videogioco. Nell'ultimo video "Storie di Frontiera - Fight Night", Pathfinder scopre l'identità del suo misterioso creatore e il motivo per cui la Mobile Robotic Versatile Entity (MRVN) ha scelto lo scout per gli Apex Games.

In questo trailer neo-noir, Pathfinder è affiancato da Victor Maldera, l'ex ufficiale diventato guardia di sicurezza, per ingaggiare la task force d'élite di Malta City e sconfiggere Alexander Nox, noto anche come Caustic.

Apex Legends Stagione 7 - Ascensione ha portato gli Apex Games nella città fluttuante di Olympus un pianeta completamente nuovo e ricco di un prezioso terreno artificiale, autostrade lisce, centri commerciali di lusso, banchine industriali e sontuose tenute. I giocatori possono immergersi con PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, o PC tramite EA Play o Steam, e combattere con gli amici su tutte le piattaforme disponibili attraverso il cross-play.

Per ulteriori notizie su Apex Legends, controlla le pagine ufficiali di Twitter, Instagram e YouTube del gioco o visita www.playapex.com per gli ultimi aggiornamenti.

