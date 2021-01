Apex Legends Stagione 8 "Caos", trailer di gioco e aggiornamenti delle mappe

Il 2 febbraio il campione di Salvo è pronto per combattere con i più grandi guerrieri di tutta la Frontiera!

Respawn Entertainment porterà cambiamenti radicali nella Stagione 8 di Apex Legends - Caos con la nuova Leggenda, Fuse. Il nuovo trailer di gioco ispirato agli anni '80 mostra la confusione e il caos che Fuse porterà nel Canyon dei Re distrutto, con nuove aree da attraversare e in cui sopravvivere.

In questa stagione Fuse porterà scompiglio nel Canyon dei Re, mentre l'enorme elicottero d'assalto, da lui abbattuto mentre si recava agli Apex Games, ha spazzato via intere aree della mappa, espandendo il campo di gioco. Fortunatamente, l'ECHO (Ecological Cleanup e Hazard Outreach) ha iniziato a ripulire l'area con molta fatica, rendendola pronta a ospitare numerosi scontri a fuoco esplosivi. Le tende e le torri di osservazione ECHO porteranno anche un livello mai raggiunto finora di verticalità all'iconica mappa.

Per tutti i dettagli sull'ultimo aggiornamento dei Canyon dei Re,

consulta il blog di Respawn a questa pagina.

La Stagione 8 - Caos presenta anche un nuovo pass battaglia, il debutto del fucile a leva a ripetizione 30-30 e, per la prima volta, caricatori d'oro per mantenere aggiornato il titolo ed espandere la tradizione. Gli animi si surriscaldano per la competizione in vista del lancio, il 2 febbraio, di Apex Legends Stagione 8 - Caos su Xbox One, PlayStation 4 e PC.