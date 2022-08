Arcade Paradise, al debutto il simulatore arcade per chi ha nostalgia degli anni 90

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

L'editore Wired Productions e il pluripremiato studio indipendente Nosebleed Interactive sono pronti ad accogliere i giocatori nel simulatore leggero arcade anni '90 Arcade Paradise, disponibile da oggi su Steam, Epic Games Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Utomik e sui dispositivi Xbox.

Pieno di nostalgia per i giochi retrò in stile anni '90, l'eccentrico trailer live action mostra come i giocatori potranno sentirsi di nuovo bambini trasformando una lavanderia malandata nell'impero definitivo delle sale giochi, con più di 35 giochi completamente giocabili da sbloccare.

In Arcade Paradise il giocatore vestirà i panni di Ashley e svolgerà gli incarichi quotidiani della gestione di una lavanderia a gettoni di famiglia. Ribellati a tuo padre, Gerald (doppiato dal Geralt di The Witcher, Doug Cockle), e crea una sala giochi per dare una scossa alla sonnolenta città di Grindstone, mentre lavi panni, investi i tuoi profitti e costruisci il tuo Arcade Paradise!

"Il lancio di Arcade Paradise è motivo di festeggiamento per i team di Wired e Nosebleed: questo è un gioco pieno di divertimento nostalgico allo stato puro", commenta Leo Zullo, Managing Director per Wired Productions. "Come sempre, lavorare con Nosebleed Interactive è stato incredibile, ce l'hanno davvero messa tutta, facendo l'impossibile, per produrre l'arcade definitivo e l'esperienza di simulazione leggera."

"Siamo felicissimi che il giorno in cui possiamo condividere Arcade Paradise con il mondo e, soprattutto, con la nostra community, sia finalmente arrivato", dice Andreas Firnigl, CEO e fondatore di Nosebleed Interactive. "Il team ha lavorato molto duramente al più grande gioco da noi prodotto come studio, con l'obiettivo di creare il gioco dei sogni per i fan delle sale giochi e dei ragazzi degli anni '90."