Arcadegeddon, lo sparatutto co-op di IllFonic, annuncia la versione finale per Luglio 2022

Arcadegeddon, lo sparatutto multiplayer cooperativo di IllFonic, annuncia l'arrivo della versione finale per PlayStation 5 ed Epic Games Store per martedì 5 luglio 2022, con una pletora di nuovi contenuti pensati appositamente per il lancio. A partire dallo stesso giorno anche i nuovi sfidanti su Xbox Series X|S, Xbox One e PlayStation 4 potranno unirsi alla sfida, grazie al supporto crossplay tra tutte le versioni.

Salvate la slaa giochi locale dalle mire della malvagia megacorporation Fun Fun Co,aiutando il proprietario Gilly a mantenere le porte aperte. Giocate in team insieme fino a tre amici oppure entrate nell'area digitale da soli, esplorando molteplici biomi, lottando per i potenti premi delle sfide PvP, e sconfiggendo molti boss spaventosi, a cui si uniranno per la prima volta nel lancio di luglio un nuovo mitico boss finale e un bellissimo biome.

Arruola 11 gang locali alla sala giochi di Gilly e completa le loro sfide per ottenere i tech point che ti permetteranno di sbloccare le abilità di Surge Gauntlet, come le palle di fuoco e i droni curativi per il supporto in battaglia. Create un arsenale di 35 potenti armi per annichilire 8 tipologie di basi nemiche, che con le singole varianti arrivano al 31 totali, guidate da 4 boss veramente cattivi. Scala i ranking di 6 biomi differenti per sbloccare le sfide aggiuntive, dopo aver guadagnato abbastanza crediti.

Per mantenere l'esperienza di comprare e portarsi a casa il proprio gioco preferito, Nighthawk Interactive pubblicherà questa estate le versioni fisiche di Arcadegeddon per PlayStation 4, PlayStation 5 ed Xbox Series X|S / Xbox One.

Tutti coloro che accorreranno a salvare la sala giochi inizieranno insieme al lancio, ma per ringraziare per l'aiuto offerto allo sviluppo del gioco coloro che sono entrati in Early Access riceveranno il Bundle degli Adopters. Il bundle include un outfit speciale e una decorazione unica della sala giochi di Gilly, un boost dei punti esperienza per almeno cinque giorni ed anche un boost della moneta in game.

"Dato che per i noti motivi è stato possibile organizzare pochi incontri in presenza per avere feedback dai giocatori, l'Early Access è stato fondamentale per lo sviluppo di Arcadegeddon," dichiara Charles Brungardt, CEO di IllFonic. "Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a completare una notevole esperienza di gioco con i loro suggerimenti. C'è ancora tempo per ottenere altre ricompense dall'Early Access prima del lancio!"

Arcadegeddon sarà disponibile a €29,99, con la versione Early Access disponibile a €19.99 su Epic Games Store e PlayStation 5. La connessione internet è necessaria per il salvataggio su cloud e per il gioco online. Le funzioni Multiplayer inoltre necessitano dell'iscrizione al PlayStationPlus e/o ad Xbox Live Gold.