ARCTIC espande la serie di dissipatori Freezer 35

ARCTIC, uno dei principali produttori di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, presenta la famiglia completa di dissipatori ad aria Freezer 35. In totale, la serie comprende quattro versioni del dissipatore CPU single-tower per diverse esigenze e aree di applicazione, i cui i dissipatori di calore sono identici nella costruzione. Le dimensioni compatte assicurano un'ottima compatibilità con la RAM. Quattro tubi di calore compensati a contatto diretto garantiscono un rapido trasferimento di calore al dissipatore, dove la potente ventola P da 120 mm con controllo PWM dinamico dissipa il calore in modo efficiente.

Il sistema migliorato di montaggio della serie Freezer 35 con viti a molla è notevole, ottenendo una pressione di contatto ottimale e una distribuzione uniforme della pasta termica. Le varianti specifiche del socket Intel/AMD offrono una riduzione del materiale di montaggio innecessario e semplificano l'installazione dei dissipatori.

Oltre al Freezer i35 / Freezer A35 standard e ai modelli A-RGB introdotti in precedenza, Freezer i35 A-RGB e Freezer A35 A-RGB, si aggiungono al mercato i dissipatori RGB per Intel (LGA 1700, 1200 e 115x) e AMD (AM4). Il Freezer i35 RGB e il Freezer A35 RGB sono dotati di 12 LED RGB analogici nel hub della ventola. Questi sono uniformemente controllabili e compatibili con gli standard RGB comuni di tutti i principali produttori di schede madri, rendendo possibile una connessione diretta tramite un header RGB a 4 pin da 12 V sulla scheda madre.

Per il funzionamento continuo, ARCTIC offre le versioni comprovate dei dissipatori CO, il Freezer i35 CO e il Freezer A35 CO con un doppio cuscinetto a sfere. Con questo cuscinetto, la contaminazione e le alte temperature hanno molto meno effetto dei normali cuscinetti a strisciamento e permettono un funzionamento continuo affidabile senza sacrificare le prestazioni e la durabilità.

DISPONIBILITÀ

Le seguenti varianti del Freezer 35 sono disponibili nel webshop ARCTIC, nei negozi e su Amazon.it a partire da un prezzo di € 33,99 RRP.

Il Freezer A35 dovrebbe essere disponibile all'inizio di febbraio.