ARCTIC espande la sua linea di Thermal Pads morbidi e performanti

ARCTIC, un produttore leader di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, espande la sua linea di interfacce termiche con l'introduzione odierna dei Thermal Pads TP-3.

I TP-3 sono più morbidi dei pad convenzionali e si adattano particolarmente bene alle diverse altezze dei chip e alle possibili tolleranze. Grazie alle loro buone proprietà di compressione, si adattano al profilo della superficie senza stressare troppo i componenti.

Questo garantisce un trasferimento ottimale del calore anche su superfici irregolari. I pad ARCTIC TP-3 sono termoconduttori, antivibranti, deformabili, elettricamente isolanti e quindi sicuri e facili da usare. Sono versatili e quindi ideali per RAM, chipset e circuiti integrati di ogni tipo, utilizzati in PC, laptop, console, schede grafiche e dispositivi elettronici in generale.

I pad termici ARCTIC sono disponibili in una varietà di spessori e dimensioni diverse, che possono essere facilmente tagliati nella misura preferita.

Disponibilità

Le varianti singole e multipack dell'ARCTIC TP-3 sono ora disponibili nel ARCTIC Webshop, su Amazon.it e nei negozi a partire da 7,99 € (RRP a partire da € 11,99).