Arctic Game Week 2022, il game event del nord della Svezia ritorna a maggio

L'obiettivo dell'Arctic Game Week è quello di creare una potente piattaforma con un interesse globale e di rafforzare l'industria nordica dell'intrattenimento.Una conferenza unica con nuove opportunità di business basate sulle proprietà intellettuali.

La settimana inizia con l'Arctic Game Conference, il luogo d'incontro annuale della Svezia settentrionale per sviluppatori di giochi, editori, investitori e studenti di giochi, e la Fantastic Conference, un nuovo luogo d'incontro che si rivolge a registi, scrittori, illustratori, creatori e servizi di streaming.

L'Arctic Game Conference e la Fantastic Conference riuniranno due diversi gruppi target. Lo scopo è quello di creare nuovi affari quando diverse industrie che lavorano con lo stesso tipo di proprietà intellettuale si incontrano. "Facilitando questo incontro e coinvolgendo i nomi più importanti dell'industria, creiamo una piattaforma per il futuro", dice Johan Linder, project manager della Arctic Game Week.

Le conferenze, che dovrebbero attirare circa 1.000 partecipanti, riuniranno 40 relatori di alto livello da tutto il mondo, tra cui Peter Zetterberg (Senior Director di Microsoft e fondatore della società Wanderword), Agnes Larsson (Game Director di Mojang), Fredrik Malmberg (uno dei fondatori dell'industria del gaming svedese e presidente di Heroic Signatures), Lloyd Levin (famoso produttore cinematografico americano che ha realizzato Predator, Lara Croft, Event Horizon, Hellboy, Watchmen ecc. ), Tam 17, Vladislav Tsypljak dell'editore asiatico Neon Doctrine, Elias e Agnes Våhlund (i creatori del libro di successo Handbook for Superheroes) e Johan Egerkrans (uno dei più famosi illustratori svedesi di oggi). Ospite della conferenza sarà Orvar Säfström, noto critico cinematografico, musicista e figura di primo piano per IP e giochi.

Il venerdì, il programma del Creative Stage sarà rivolto in particolare a bibliotecari e insegnanti. I creatori presenti all'evento parteciperanno poi a dibattiti e seminari. Naturalmente, anche altri visitatori interessati possono partecipare a questi programmi.

10 anni di anniversario per Nordsken

Il festival della cultura del gioco Nordsken celebra quest'anno il suo 10° anniversario. Sarà un festival fantastico per tutti coloro che amano la cultura popolare, l'intrattenimento e i giochi in tutte le forme. L'attrazione principale durante l'evento sarà il campionato svedese di Cosplay, uno spettacolo incredibile a cui assistere. Durante una delle serate, si terrà anche un concerto di Sabina Zweiacker nella nuova casa della cultura Sara, con musica da Il Signore degli Anelli, Star Wars, The Witcher e altri.

"Il Covid ha fatto sì che ci sia un enorme bisogno di incontrarsi fisicamente. Tutti quelli con cui parliamo ora sono estremamente desiderosi di visitare Nordsken e scoprire tutti i nostri programmi per l'evento, quindi crediamo davvero che sarà qualcosa da non perdere", dice Pia Enroth, project manager di Nordsken.

L'Arctic Game Week è organizzata da Arctic Game (un raggruppamento di giochi che rafforza l'industria del gioco nel nord della Svezia) e Nordsken (organizzazione non-profit) in collaborazione con Bonnier, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Wanderword, Global Top Round, Goodbye Kansas, Film i Västerbotten, Turborilla e Heroic Signatures.