ARCTIC introduce la sua nuova ventola P14 Slim PWM PST

ARCTIC, un produttore leader di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, presenta una nuova ventola per case da 140 mm, la P14 Slim PWM PST.

Gli appassionati di SFF-Builds sapranno apprezzare la struttura sottile della nuova ventola di ARCTIC: con un'altezza di montaggio di soli 16 mm, la P14 Slim PWM PST richiede molto meno spazio di una ventola per case standard. Il suo basso profilo rende la P14 Slim PWM PST la scelta ideale per case HTPC, SFF e mini-PC.

La P14 Slim PWM PST utilizza la tecnologia PWM Sharing (PST) di ARCTIC, che permette di collegare in serie fino a tre ventole aggiuntive. La velocità della ventola può essere controllata tramite PWM, e con una gamma da 150 a 1800 RPM, la P14 Slim PWM PST garantisce alte prestazioni di raffreddamento mantenendo al contempo i livelli di rumore al minimo.

Come tutte le ventole della serie P di ARCTIC, la P14 Slim PWM PST è ottimizzata per la pressione statica. Questo assicura un raffreddamento efficiente anche con una maggiore resistenza dell'aria, rendendola così una ottima scelta per l'uso su dissipatori di calore e radiatori, così come in piccole case dove componenti densamente impilati, cavi o tubi limitano il flusso libero dell'aria.

Disponibilità

La P14 Slim PWM PST ha una garanzia di 6 anni ed è disponibile nel ARCTIC Webshop, su Amazon.it e nei commerci a partire da un prezzo di 12,99€ RRP.