Arctic lancia le ventole per server S4028 e le salviettine MX Cleaner

ARCTIC, un produttore leader di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, è lieto di comunicare il lancio di tre nuovi prodotti: le ventole per server da 40 mm S4028-6K e S4028-15K e le salviettine MX Cleaner per una facile rimozione della pasta termica.

Con il lancio delle nuove ventole per server S4028-6K e S4028-15K, ARCTIC porta al mercato dei server la sua professionalità di raffreddamento. I prodotti ARCTIC sono conosciuti per le loro prestazioni, efficienza e lunga durata, e queste ventole non fanno eccezione.

Le ventole sono ideali per server 1U e come ventole di ricambio per dispositivi di rete e di memorizzazione (router, switch, NAS, ecc.). Con le loro dimensioni compatte, sono anche adatti a mini-PC, stampanti 3D e altri piccoli dispositivi. È da sottolineare la gamma di velocità particolarmente ampia, che può essere controllata sia tramite PWM che tramite tensione.

Con una velocità massima di 15000 rpm e una bassa profondità di installazione di 28 mm, la S4028-15K è una delle più potenti ventole disponibili per server da 12V 40 mm. Con la sua velocità massima di 6000 rpm, l'S4028-6K offre un buon rapporto tra prestazioni di raffreddamento e rumore moderato.

Queste due varianti di ventole sono adatte sia come radiatori che come ventole per il case e hanno una lunga durata di vita grazie alle basse temperature del motore. Il periodo di garanzia è di sei anni.

Le ventole per server sono disponibili da oggi nel ARCTIC webshop e nei negozi. La ventola S4028-6K può essere acquistata singolarmente per 10,99€ o in una confezione da 5 per 29,99€. La S4028-15K è anche disponibile individualmente per 11,99€ o come Value Pack da 5 pezzi per 34,99€.

ESTENSIONE DELLA LINEA DI PRODOTTI MX

Le salviettine MX Cleaner di ARCTIC sono una soluzione pratica per rimuovere i residui di pasta termica o pad da CPU, GPU, basi di dissipatori e altri componenti hardware. Le salviettine ARCTIC MX Cleaner sono pre-umidificate con un solvente senza alcool, a base di calce, specialmente sviluppate per la pulizia della pasta termica. Questa sostanza naturale viene estratta dalla buccia degli agrumi. Fatte di un materiale di cellulosa microfine che non graffia le superfici, le salviettine MX Cleaner rendono la sostituzione regolare della pasta termica un lavoro molto facile.

Le MX Cleaner vengono in una scatola di 40 salviettine sigillate singolarmente e sono da oggi disponibili per l'acquisto nel ARCTIC webshop, su Amazon.it e nei negozi, con un MSRP di 10,99 euro.