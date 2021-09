ARCTIC LGA 1700, i kit di montaggio per Alder Lake saranno disponibili da ottobre

A breve è previsto il lancio sul mercato della serie Intel Alder Lake. Con le nuove CPU, Intel sta anche lanciando il nuovo socket LGA1700 con una modifica nella distanza dei fori della scheda madre, così come i cambiamenti nell'altezza di montaggio dei CPU cooler.

A partire dalla metà di ottobre, ARCTIC metterà a disposizione dei kit di montaggio per tutti i modelli Freezer 34, l'intera serie Liquid Freezer II, il Freezer 50 e i Freezer i13 X e Freezer i13 X CO. Sostituendo le parti di montaggio, diamo la possibilità ai nostri clienti di utilizzare i loro dissipatori ARCTIC con i nuovi processori Intel.

Inoltre, la maggior parte degli attuali dissipatori per CPU saranno in futuro già forniti con il set di montaggio per il socket Intel 1700.

I sets di montaggio saranno disponibili nel ARCTIC Webshop con un costo di servizio di 5,99€. Presentando una ricevuta di acquisto del processore corrispondente, i clienti ricevono il set completamente gratis.

ARCTIC lancerà presto, con il Freezer i35 A-RGB, un nuovo dissipatore d'aria per CPU con compatibilità Alder Lake. Il lancio del nuovo Intel cooler con RGB indirizzabile è previsto per la fine di ottobre.