ARCTIC presenta i nuovi supporti per monitor X1 e X1-3D

ARCTIC, uno dei produttori leader di dissipatori per PC a bassa rumorosità e supporti per monitor, presenta oggi due bracci per monitor di nuova concezione. I supporti X1 e X1-3D, completamente mobili, impressionano per il loro design elegante, l'alta capacità di carico (fino a 15 kg) e l'eccezionale facilità di montaggio e utilizzo. Aumentano lo spazio e la flessibilità e contribuiscono a un posto di lavoro organizzato- grazie alla gestione dei cavi.

In un batter d'occhio, i bracci monitor pre-montati possono essere fissati nella posizione desiderata con il morsetto da tavolo e regolati rapidamente con la pratica staffa di montaggio. Le X1 e X1-3D sono standardizzati VESA 75x75 e 100x100 e sono pertanto adatti alla maggior parte degli schermi fino a una dimensione di monitor ultrawide da 43" o 49".

Braccio per monitor ARCTIC X1 per montaggio su scrivania

Il braccio per monitor X1 è regolabile in altezza e permette al monitor di ruotare di 360°, di ruotare di 180° e di inclinarsi fino a 15°. Una volta regolata correttamente, questo braccio monitor garantisce una postura sana ed ergonomica, sia seduto che in piedi.

Braccio per monitor ARCTIC X1-3D con molla a gas

Grazie alla molla a gas integrata, X1-3D offre ancora più libertà di movimento in tutte le posizioni. Potrai senza sforzo tirare su, spingere via, ruotare o regolare ergonomicamente l'altezza, la profondità e l'inclinazione. I cavi dello schermo scompaiono elegantemente nel passacavo situato nel braccio.

DISPONIBILITÀ

I nuovi bracci per monitor sono ora disponibili nel webshop ARCTIC a partire da un prezzo di 37,99€ MSRP.