ARCTIC presenta il Liquid Freezer II in formato 420

Disegnato per le massime prestazioni di raffreddamento, questo impressionante raffreddatore di CPU è dotato di un'alta compatibilità per tutti i popolari Socket Intel, così come per gli AMD AM4 e AM3(+).

In combinazione con caratteristiche sorprendenti - come una pompa auto-sviluppata e controllata da PWM, una ventola da 40 mm per il raffreddamento del trasformatore di tensione della scheda madre e le collaudate ventole P- ottimizzate per la pressione - che caratterizzano l'intera serie Liquid Freezer II, il Liquid Freezer II 420 rappresenta anche in questo caso il migliore standard nel settore del Dissipatori a liquido

MOLTE VOLTE PREMIATO

Dalla sua presentazione sul mercato, la serie All-in-One ha impressionato gli appassionati di hardware e indipendenti Tech-Reviewer di tutto il mondo. Dopo aver ricevuto numerosi premi per le prestazioni, il prezzo e l'affidabilità, la versione con ventole Dual 120 mm PWM Liquid Freezer II 240 è stata premiata anche quest'anno con il prestigioso "European Hardware Award 2020" nella categoria "Best CPU Cooler (Water)"

LA CONFIGURAZIONE ADEGUATA PER TUTTI

Con il Liquid Freezer II 420 come ultima novità, la serie di dissipatori a liquido di CPU di ARCTIC, si compone attualmente di un totale di cinque versioni di prodotto. Grazie ai tubi lunghi e alla disponibilità in diverse dimensioni, il Liquid Freezer II è adatto a tutti i tipi di PC che vanno dai Small Form Factor-PCs a quelli di Big-Towern.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI IN PANORAMICA

Compatibile con Intel e AMD

Auto-sviluppata pompa per acqua, controllata da PWM

Alta prestazione che facilita l'overclocking

Soluzione di raffreddamento della scheda madre VRM

Ottimizzata ventola per l'alta pressione statica

Tubi flessibili completamente ricoperti

Gestione integrata dei cavi

Sistema compatto a circuito chiuso, non richiede manutenzione

Mantenimento sicuro attraverso la Backplate

Disponibilità

Il Liquid Freezer II 420 è disponibile adesso al prezzo consigliato di € 119.99, tramite il sito ufficiale ARCTIC Webshop ed Amazon.