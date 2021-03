ARCTIC presenta la nuova pasta termica premium MX-5

ARCTIC, uno dei produttori leader di dispositivi di raffreddamento e componenti per PC a bassa rumorosità, presenta oggi ufficialmente la sua pasta termica MX-5.

La nuova pasta termica ad alte prestazioni è caratterizzata da un set ideale di proprietà termiche, che garantiscono una dissipazione affidabile del calore per un lungo periodo di tempo. ARCTIC MX-5 è disponibile ora nelle varianti da 2 a 50 grammi, con e senza spatola.

L'ARCTIC MX-5 è - come tutte le paste termiche di ARCTIC - completamente senza metallo. Il vantaggio principale è che la pasta non è né conduttiva né capacitiva e per questo è particolarmente sicura da usare. Un corto circuito, scariche o danni da corrosione sono esclusi.

L'applicazione è molto facile grazie alla bassa viscosità - indipendentemente dal metodo di applicazione. La pasta si distende uniformemente sulla CPU in un film estremamente sottile grazie alla pressione di contatto del dissipatore di calore.

Combinato con un'alta conducibilità termica, questo porta a una resistenza termica molto bassa, che può contribuire a migliorare la durabilità e le prestazioni del processore. MX-5 utilizza microparticelle di carbonio come riempitivo per livellare le piccole imperfezioni dei dissipatori e dei diffusori di calore, migliorando così il trasferimento di calore dal componente al dissipatore.

È adatta per l'uso su tutte le CPU e GPU in PC, laptop o console. MX-5 è anche raccomandato per i circuiti integrati con alto calore residuo e per i dispositivi a semiconduttore di potenza.

Disponibilità

La MX-5 è disponibile ora su Amazon.it e sul Webshop ARCTIC a partire da € 7,49 MSRP.