ARCTIC presenta la nuova ventola P12 PWM PST A-RGB 0dB White

ARCTIC, uno dei principali produttori di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, lancia oggi la sua nuova ventola per case P12 PWM PST A-RGB 0dB White. In considerazione della continua richiesta di prodotti di raffreddamento bianchi, lo specialista del raffreddamento aggiunge alla sua gamma questa ventola semi-passiva da 120 mm con LED indirizzabili digitalmente, che impressiona per le sue prestazioni e la sua estetica.

Come indicato nell' aggiunta “0Db”, la P12 PWM PST A-RGB si ferma automaticamente via PWM a basso carico della CPU. Questo permette un funzionamento silenzioso nell' idle e allo stesso tempo garantisce le massime prestazioni quando è necessario - per esempio per il gioco, l'editing video o l'uso di programmi grafici.

Al massimo funzionamento, la ventola raggiunge i 2000 giri al minuto, ma rimane piacevolmente silenziosa a 0,3 sone anche a piena velocità grazie al cuscinetto idrodinamico e alle sue superfici di contatto gommate che riducono le vibrazioni.

Gli splitter a Y sulla ventola e i connettori A-RGB rendono molto facile il collegamento di altre ventole. Come tutte le ventole ARCTIC della serie P, la P12 PWM PST A-RGB 0dB è ottimizzata per l'alta pressione statica e il periodo di garanzia è di sei anni. La P12 PWM PST A-RGB 0dB White è ora disponibile anche in una confezione da tre ventole.

DISPONIBILITÀ

La P12 PWM PST A-RGB 0dB White è ora disponibile nel webshop ARCTIC e nei negozi a partire da un prezzo di € 15,99 RRP.