ARCTIC presenta la nuova ventola P12 Slim

ARCTIC, uno dei leader nella produzione di raffreddatori e componenti per PC a bassa rumorosità, presenta il P12 Slim PWM PST per case HTPC, SFF e Mini PC. Con una profondità di installazione di soli 15 mm, questo ventilatore da 120 mm è ideale per uso nelle case di dimensioni compatte.

In spazi limitati, l'installazione dei ventilatori può essere difficile. Per questi casi, ARCTIC ha esteso la sua gamma di ventilatori con il P12 Slim PWM PST. La ventola è disegnata per un'alta pressione statica, rendendo la ventola così ideale per l'utilizzo su radiatori e dissipatori per CPU.

La velocità di rotazione del P12 Slim PWM PST va da 300 a 2100 giri/min. ed è controllata da un segnale PWM. Grazie alla PWM Sharing Technology (PST) è facilmente possibile il controllo sincrono e la riduzione del rumore di molti ventilatori.

Anche il nuovo motore ARCTIC con magnetizzazione sinusoidale contribuisce al funzionamento regolare del P12 Slim PWM PST, mantenendo così al minimo le fluttuazioni di commutazione. L' installato anello magnetico al neodimio-ferro-boro di ultima generazione, abbassa la temperatura della bobina e ha un effetto di risparmio energetico.

Questo rende la ventola particolarmente efficiente. La durabilità è lunga, grazie alla temperatura inferiore del motore di 10 °C in combinazione con un cuscinetto a sfere. Il periodo di garanzia è di 10 anni.

DISPONIBILITÀ

Il P12 Slim PWM PST è ora disponibile presso il Webshop ARCTIC e su Amazon.it (RRP 9,99€).