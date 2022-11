ARCTIC presenta la sua nuova pasta termica MX-6

ARCTIC, uno dei produttori leader di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, presenta oggi la nuova pasta termica MX-6.

"Siamo orgogliosi delle nostre paste termiche. Con più di 20 anni di esperienza nel mercato del raffreddamento dei PC e con l'obiettivo di offrire prodotti di prima qualità a un prezzo equo, abbiamo sviluppato la MX-6. La formula della nuova pasta termica si basa sulla collaudata MX-4, una delle paste termiche più vendute al mondo. Il nostro obiettivo è stato quello di migliorare le prestazioni, le possibilità di applicazione e la facilità d'uso".

Grazie a una composizione migliorata, la MX-6 è caratterizzata da una resistenza termica significativamente inferiore e raggiunge prestazioni migliori fino al 20%. Questo risultato si ottiene senza l'utilizzo di presunti ingredienti come la costosa polvere di diamante o varie particelle di metalli preziosi. Come tutte le nostre paste termiche, la MX-6 è non conduttiva e non capacitante. Questo elimina il rischio di cortocircuiti e scariche.

Grazie alla sua viscosità, MX-6 è particolarmente facile da applicare, caratteristica che lo rende particolarmente adatta alle applicazioni Direct-Die, che si verificano, ad esempio, nelle GPU delle schede grafiche o nei processori delle console. La pasta termica ARCTIC MX-6 è disponibile in diverse confezioni richiudibili da 2 g a 8 g e in una variante con MX Cleaner.

Disponibilità

La nuova MX-6 è ora disponibile su Amazon.it e nel webshop ARCTIC a partire da un prezzo di 5,59 € (prezzo consigliato da 11,99 €).