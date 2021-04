ARCTIC presenta le nuove ventole P12 PWM PST 0dB, anche in versione RGB con controller

ARCTIC, uno dei leader nella produzione di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, presenta oggi due nuove ventole per case semi-passive. Una speciale modalità 0-decibel garantisce un funzionamento completamente silenzioso. Le ventole P12 PWM PST 0dB sono disponibili in due diverse varianti, con illuminazione RGB analogica e digitale A-RGB.

Una funzione intelligente per gli amanti del silenzio: le nuove ventole semi-passive per case passano alla modalità passiva quando il segnale PWM scende sotto il 10%. Questo permette un funzionamento silenzioso a basso carico, garantendo le massime prestazioni quando necessario.

Raffreddamento semi-passivo: Silenzioso a basso carico

A piena velocità, il cuscinetto a sfere idrodinamico e le nuove superfici di contatto gommate riducono al minimo i livelli di rumore. Abbiamo anche pensato all'ottica: dodici LED RGB e il rotore trasparente assicurano un'illuminazione uniforme e intensa.

La P12 PWM PST 0dB garantisce, grazie all'alta pressione statica, un raffreddamento efficiente anche a una aumentata resistenza dell'aria. Uno Y- splitter integrato per la ventola e la connessione RGB li rende anche facili da combinare.

DISPONIBILE ANCHE P12 PWM PST RGB 0DB CON CONTROLLER RGB

Il Controller RGB permette il controllo dei prodotti RGB via software anche senza una scheda madre corrispondente. Può essere integrato in qualsiasi configurazione attraverso la connessione USB M/B interna e permette di collegare i prodotti RGB a quattro uscite indipendente controllabili.

Disponibilità

La P12 PWM PST RGB 0dB è disponibile ora su Amazon e sul Webshop ARCTIC a partire da un prezzo di € 11,99 MSRP. Il Controller RGB è disponibile ora su Amazon e sul Webshop ARCTIC a partire da un prezzo di € 19,99 MSRP.

La P12 PWM PST A-RGB 0dB è disponibile ora su Amazon e sul Webshop ARCTIC a partire da un prezzo di € 12,99 MSRP. Oltre alla classica ventola singola, la P12 PWM PST A-RGB 0dB è disponibile anche in una conveniente confezione da 3 ventole.