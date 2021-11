ARCTIC presenta le nuove ventole P140 RGB

ARCTIC, uno dei principali produttori di dissipatori e componenti per PC a bassa rumorosità, espande il portafoglio di ventole RGB con varianti da 140 mm della serie P con PWM PST. La P14 PWM PST A-RGB 0dB e la P14 PWM PST RGB 0dB sono ora disponibili in versione singola e in un pacchetto di tre ventole. Il controllo della ventola PWM permette la regolazione dinamica della velocità. A basso carico, le ventole per il case passano automaticamente alla modalità passiva silenziosa.

Con 12 LED RGB, le ventole ARCTIC P14 fanno brillare il case nel colore preferito; nella versione A-RGB, non ci sono praticamente limiti agli effetti di illuminazione. Con una compatibilità testata con gli standard (A-)RGB dei principali produttori di schede madri, le ventole P14 PWM PST A-RGB e RGB sono interoperabili con i loro connettori e software. Questo rende l'installazione e la configurazione particolarmente facile. In alternativa, l'illuminazione del ventilatore può essere controllata tramite un controller esterno.

La P14 PWM PST RGB 0dB è disponibile nella confezione Value Pack con il controller di illuminazione ARCTIC, controllato via software, che permette modalità LED liberamente configurabili oltre a numerosi preset.

Le ventole P di ARCTIC sono disegnate per un'alta pressione statica con le loro lamelle ricurve e generano un flusso d'aria focalizzato anche con una maggiore resistenza dell'aria. Questo le rende ugualmente adatte come ventole per il case e per l'uso su dissipatori e radiatori. La PWM Sharing Technology (PST) assicura il controllo sincrono della velocità di più ventilatori.

DISPONIBILITÀ

Le nuove ventole 140mm PWM PST con (A-)RGB sono ora disponibili nel webshop ARCTIC e nei negozi da un prezzo di € 18,99 RRP.