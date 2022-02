Arriva il Kone XP, nuovissimo mouse da gaming PC di ROCCAT da oggi disponibile per il Pre-order

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), svela oggi il nuovo mouse da gaming Kone XP. Primo prodotto mai realizzato da ROCCAT, il Kone originale è stato lanciato nel 2007 ed è subito diventato un best-seller grazie soprattutto alla sua ergonomia superiore. Il nuovo Kone XP rappresenta il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo per arrivare a creare un mouse da gaming multi-funzione che possa stabilire nuovi standard nel mercato.

Il Kone XP migliora ogni aspetto del suo predecessore, grazie ad un'ergonomia meticolosamente perfezionata, all'incredibile illuminazione 3D RGB, al sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI di ROCCAT, e agli incredibilmente veloci Switch Titan Optical. Con 15 tasti e 29 funzioni assegnabili, il Kone XP di ROCCAT è uno dei mouse maggiormente personalizzabili di sempre, e i fan possono pre-ordinarlo a partire da oggi al prezzo consigliato di 89,99 € su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati. Il Kone XP sarà poi disponibile a partire dal 29 marzo 2022.

"Abbiamo progettato il Kone XP per renderlo il mouse dalle dimensioni perfette, dotato di una splendida illuminazione 3D RGB, una moltitudine di pulsanti personalizzabili e la nostra tecnologia più recente, in modo che i giocatori PC possano competere al meglio su qualsiasi gioco per PC ", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Il Kone XP è il successore spirituale del Kone AIMO Remastered che è stato uno dei mouse più venduti in Germania nel 2021. La sua ergonomia e il layout multi-pulsante lo rendono una grande scelta per qualsiasi gioco, ma il comfort del Kone XP e le opzioni di personalizzazione lo rendono un grande mouse ibrido perfetto anche per il lavoro, per fare i compiti, per la creazione di contenuti e tanto altro ancora".

I fan del Kone AIMO Remastered, insieme ai giocatori PC che giocano una varietà di giochi attraverso generi diversi, ameranno il design multi-pulsante del Kone XP combinato con l'ergonomia raffinata, il peso ridotto e il comfort generale dell'iconica forma del classico Kone. ROCCAT sta anche ridefinendo ancora una volta l'illuminazione RGB con le 22 impressionanti luci LED e il guscio trasparente del Kone XP, e attraverso la rivoluzionaria 4D Krystal Wheel che diffonde l'illuminazione RGB attraverso il suo design trasparente opaco per creare un effetto di illuminazione 3D.

La 4D Krystal Wheel aggiunge anche input laterali a sinistra e a destra al click verticale e alle funzionalità di scorrimento standard, il tutto contrassegnato dall'inconfondibile sensazione tattile di ROCCAT. Il Kone XP ha più pulsanti di qualsiasi altro mouse in questa fascia di prezzo. Dispone di 15 pulsanti, e grazie alla tecnologia Easy-Shift[+] di ROCCAT ci sono 29 possibili funzioni assegnabili - ideale per i giochi di strategia e MMO come Lost Ark e l'imminente Elden Ring.

I pulsanti sinistro e destro attivano gli Switch Ottici Titan di Kone XP fornendo un clic reattivo, con una velocità di attuazione incredibilmente veloce, per una velocità e una precisione senza precedenti. gli Switch Ottici Titan di ROCCAT sono più veloci di qualsiasi switch meccanico e hanno il doppio della durata fino a 70 milioni di clic. Con il Kone XP i giocatori PC non possono che aspettarsi un'esecuzione nitida e reattiva al massimo della precisione.

Nel cuore del Kone XP i giocatori PC troveranno il sensore ottico Owl-Eye 19K DPI di ROCCAT (basato su PAW3370 di PixArt). Il sensore Owl-Eye traccia qualsiasi movimento del mouse con alta precisione per un'accuratezza estrema ed è personalizzabile tramite la suite Swarm di ROCCAT. Il guscio traslucido del Kone XP è l'ideale per mostrare l'illuminazione AIMO di ROCCAT, perfetta per sincronizzarsi al meglio con altri dispositivi dotati di AIMO come la tastiera a membrana Magma o la pluri-premiata serie di tastiere Vulcan. AIMO è in grado di garantire un'illuminazione vibrante in 16,8 milioni di colori, senza la necessità di complicate configurazioni.

Il Kone XP dispone inoltre del cavo PhantomFlex di ROCCAT e dei pattini PTFE trattati termicamente per una libertà senza eguali. Flessibile, malleabile e leggero, il cavo non si aggroviglia e permette al mouse di scivolare dolcemente sulla scrivania.