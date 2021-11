Arriva Optoma UHZ50, il Proiettore laser Ultra High Performance per home cinema 4K a un prezzo incredibile

Optoma ha reso disponibile UHZ50, un proiettore laser 4K dinamico progettato per offrire un'esperienza home cinema senza compromessi in qualsiasi ambiente. Dotato di elevata luminosità, colori brillanti, neri ricchi e infinite opzioni di connettività, UHZ50 ha un prezzo di listino sorprendente, che consentirà a un numero sempre maggiore di persone di portare nelle loro abitazioni una straordinaria qualità nelle immagini 4K laser.

Optoma UHZ50 grazie ai suoi 3.000 lumen e al rapporto di contrasto di 2.500.000:1 è in grado di produrre immagini nitidissime con chiarezza e vivacità eccezionali. Questo videoproiettore è la soluzione ideale per film, programmi TV, giochi e sport. Non manca un'innata predisposizione ai videogiochi che trova un supporto ottimale nell'integrazione della modalità Enhanced Gaming. Tutti gli appassionati potranno quindi beneficiare della massima scorrevolezza anche nelle azioni in rapido movimento con un tempo di risposta di 16,7ms in 4K a 60Hz e 4ms in 1080P a 240Hz.

L'utilizzo congiunto delle tecnologie DLP di Texas Instruments e Laser DuraCore di Optoma, permette a UHZ50 di restituire immagini nitide e di alta qualità; questa qualità non comporta compromessi in termini di durata. Optoma presenta infatti UHZ50 con una garanzia che contempla funzionalità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fino a 30.000 ore di utilizzo esenti da manutenzione.

Optoma UHZ50 offre regolazioni della luminosità HDR10 e HDR con compatibilità 100% Rec. 709 e DCI-P3 Wide Colour Gamut, garantendo colori vivaci e realistici per esperienze cinematografiche a domestiche caratterizzate dal massimo realismo. Nell'ambito dell'intrattenimento domestico, grazie all'app Optoma Creative Cast, è possibile condividere in modalità wireless video e immagini su schermo da un massimo di quattro dispositivi tramite Wi-Fi a 5 GHz ultraveloce.

Dotato di capacità di deformazione, correzione di quattro angoli, zoom 1,3X, keystone e spostamento verticale dell'obiettivo, Optoma UHZ50 garantisce la massima flessibilità di installazione dal momento che in maniera semplice e intuitiva è in grado di adattare la zona di proiezione a qualsiasi schermo o parete. Optoma UHZ50 dispone anche di tre ingressi HDMI 2.0, con una porta che supporta l'uscita audio eARC (Enhanced Audio Return Channel) per un'integrazione audio nitida e chiara, nonché due porte USB per chiavette multimediali e dongle che assicurano una facile connettività a fonti di contenuti aggiuntive e hardware per l'intrattenimento domestico.

"Con l'introduzione di Optoma UHZ50, stiamo rendendo disponibile la vera tecnologia laser 4K in ambiente domestico a un numero sempre maggiore di consumatori, riducendo i costi complessivi e senza compromettere la qualità delle loro esperienze personali di intrattenimento", ha dichiarato Roberto Bocchi, Responsabile Italiano di Optoma "I consumatori sono alla ricerca di più opzioni di fruizione dei contenuti e di esperienze uniche, che si tratti di giocatori, film in streaming o visualizzazione di foto personali. Optoma è sicuramente sensibile a queste esigenze generali e rimane focalizzata nella fornitura di soluzioni versatili e innovative capaci di portare l'esperienza home cinema a nuovi livelli di fruizione".

Ulteriori caratteristiche di Optoma UHZ50 includono:

Risoluzione: 3480 x 2160 4K UHD

Luminosità: 3.000 ANSI lumen

Rapporto di contrasto: 2.500.000: 1

Sorgente luminosa: Laser, per prestazioni fino a 30.000 ore senza manutenzione

Regolazione della luminosità in modalità HDR

Lettore multimediale: integrato e supporta 4K HDR e HLG

Audio integrato: 2 altoparlanti da 10W

Livello Rumore: 26db

Ingressi/Uscite: due porte HDMI 2.0, una porta HDMI 2.0 con eARC, supporto HDCP 2.2; 2 porte USB per chiavette multimediali

Telecomando: IR

Prezzo di Listino (IVA inclusa): 2.999€